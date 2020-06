Peugeot kündigt E-Version des Traveller für Ende 2020 an

Peugeot elektrifiziert auch seinen Traveller. Der Van mit bis zu neun Sitzplätzen ist weitgehend baugleich mit dem neuen Opel Zafira Life, für den ab Anfang 2021 ebenfalls eine Elektro-Version angekündigt wurde.

Der Peugeot e-Traveller soll in Deutschland zum Jahresende 2020 auf den Markt kommen, also einige Monate vor dem Opel-Pendant. Der Antrieb entspricht dabei jenem aus dem Peugeot e-Expert bzw. den Schwestermodellen: Der E-Motor leistet 100 kW, bei der Batterie stehen zwei Varianten mit 50 oder 75 kWh zur Wahl. Letztere ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 330 Kilometern.

Auch die Lademöglichkeiten sind gleich: Ab Werk ist ein einphasiger 7,4-kW-Lader verbaut, optional ist ein dreiphasiger 11-kW-Lader erhältlich. Mit Gleichstrom ist die kleine Batterie in 30, die große in 45 Minuten zu 80 Prozent gefüllt, was einer Ladeleistung von 80 kW entspricht.

Wichtig beim e-Traveller im Vergleich zum e-Expert ist natürlich die Kabine. Das Modell ist in zwei Grundvarianten „Shuttle“ und „Combispace“ erhältlich, beide Versionen sind in zwei Längen verfügbar. „Shuttle“ richtet sich an professionelle Transportunternehmen wie Taxi-Betreiber, Flughafen- oder Hotelshuttles. Hier gibt es noch die Abstufung „Business“ mit fünf bis neun Sitzplätzen und „Business VIP“ mit sechs oder sieben Leder-Einzelsitzen und Komfort-Features wie einer Drei-Zonen-Klimaanlage.

Der „Combispace“ ist für Privatkunden gedacht, etwa große Familien oder Reisende mit Sportequipment, wie Peugeot in der Mitteilung schreibt. Der Innenraum soll dank verschieb- und herausnehmbarer Sitze schnell angepasst werden können. Der „Combispace“ ist in den Ausstattungen „Active“ und „Allure“ erhältlich.





















Grundsätzlich soll der Van mit einer Höhe von 1,95 Metern noch in die meisten Parkhäuser und Tiefgaragen passen. Bei der Länge können die Kunden zwischen 4,95 Metern (Standard) und 5,30 Metern (Lang) wählen. Die bei dem Nutzfahrzeug-Trio erhältliche Version mit 4,60 Metern Länge wird beim e-Traveller nicht angeboten.

Wie die anderen Elektro-Modelle von Peugeot wird auch der e-Traveller in das digitale Ökosystem der Franzosen eingebunden, um etwa die Route mit Ladepunkten auf dem Smartphone planen zu können. Weitere Services sollen die Kunden beim Einstieg in die Elektromobilität unterstützen und etwa auch beim Weiterverkauf helfen.

In Deutschland kommt der Peugeot e-Traveller zum Jahresende 2020 auf den Markt, Preise werden in der aktuellen Mitteilung noch nicht genannt. Die Produktion befindet sich in Frankreich in der Nähe von Valenciennes.

peugeot.com