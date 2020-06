Zwölf neue Ladesäulen rund um Rügen

In den Urlaubsregionen Rügen und Fischland-Darß-Zingst wurden zwölf neue Ladesäulen in Betrieb genommen. Im kommenden Jahr soll noch eine Schnellladesäule errichtet werden.

Die formelle Eröffnung der neuen Ladesäulen fand in dieser Woche in Putbus am Circus statt, wegen der Corona-Beschränkungen nur im kleinen Rahmen „mit geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft“, wie es in der Mitteilung der Stadtwerke Stralsund heißt. Mit den zwölf Säulen will die SWS Energie GmbH, der Energielieferant der Stralsunder Stadtwerke, eine „bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur im touristischen Umfeld“ – sie sollen also Einheimischen und Touristen zugleich das Laden ermöglichen.

Für Urlauber werden Ladepunkte zunehmend wichtiger bei der Wahl des Ferienorts: Laut der Mitteilung bestätigen die Tourismusverbände beider Regionen die dringende Notwendigkeit zusätzlicher Ladeeinrichtungen. Zusätzlich zu den zwölf neuen AC-Ladern betreibt die SWSE fünf weitere AC-Säulen mit je zwei Ladepunkten und eine Schnellladesäule in Stralsund. Eine zweite Schnellladesäule in Bergen ist geplant, diese soll 2021 in Betrieb genommen werden.

Die nun eröffneten zwölf Ladesäulen wurden mit 58.800 Euro durch das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern gefördert, die Gelder stammen aus den „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE). Bei Gesamtkosten von 196.000 Euro liegt die Förderquote somit bei den maximal möglichen 30 Prozent. Die restlichen 137.200 Euro trägt die SWS Energie GmbH laut der Mitteilung selbst.

Quelle: Info per E-Mail