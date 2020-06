Designwerk übergibt E-Lkw mit 680-kWh-Akku an DPD

DPD wird in der Schweiz ab Dezember einen Elektro-Lkw von Designwerk mit einer Reichweite von bis zu 760 Kilometern einsetzen. Die Batterie an Bord ist mit 680 kWh angeblich die größte Lkw-Batterie in Europa und die erste, die weltweit in dieser Form kommerziell eingesetzt wird.

Der E-Lkw des Typs Logistics 18E ist unter der Designwerk-Marke Futuricum gebaut worden. Als Fahrzeugbasis diente wie bei dem Schweizer Hersteller üblich ein Lkw von Volvo. Bisher setzte Futuricum bei seinen E-Nutzfahrzeugen jedoch auf eine Batterie mit einer Speicherkapazität von 50o kWh – etwa beim Müllfahrzeug Collect 26E und bei den mit Liebherr konsturierten Betonfahrmischern ETM 1005 und 1205. Der nun für DPD konfigurierte E-Lkw hat eine nochmals größer dimensionierte Batterie erhalten, wodurch sich eine Reichweite von bis zu 760 Kilometern ergeben soll. “Damit ist das Fahrzeug in Sachen Reichweite auch im Vergleich zu Wasserstoffahrzeugen auf längeren Strecken sehr konkurrenzfähig”, äußert Adrian Melliger, Geschäftsführer der Designwerk Products AG.

Bei DPD wird der Logistics 18E vollumfänglich einen Lastwagen mit Verbrennungsmotor ersetzen und seinen Dienst auf allen Linienverkehren des Unternehmens ohne Zwischenladung absolvieren. „Er ist somit der erste E-Lkw von DPD, der im realen Einsatz und nicht auf Teststrecken genutzt wird“, sagt Tilmann Schultze, CEO von DPD Schweiz. Auch wenn der Einsatz der neuen Technologie im Vordergrund stehe, „die wegfallenden Dieselkosten und die noch gültige Befreiung des Lkw von der Schwerverkehrsabgabe sind elementar um dieses Projekt auch aus wirtschaftlicher Perspektive umzusetzen“, so Schultze.

Der Logistics 18E wird zunächst auf der Strecke zwischen dem DPD-Depot in Möhlin und dem Verteilzentrum in Buchs eingesetzt und soll pro Jahr mindestens 80.000 Kilometer fahren. Dabei spart das Modell nach Prognosen des Parketzulieferers gegenüber vergleichbaren, dieselbetriebenen Lastwagen rund 90 Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer ein, was rund 72 Tonnen eingespartem CO2 pro Jahr entspräche.

dpd.com