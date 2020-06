Torqeedo stellt Geschäftsführung neu auf

Deutz hat die Neuaufstellung des Managements seiner Tochtergesellschaft Torqeedo bekannt gegeben. Künftig bilden Ralf Plieninger und Michael Rummel die Geschäftsleitung der auf elektrische Bootsmotoren spezialisierten Firma, die 2017 von Deutz übernommen worden war. Gründer Christoph Ballin wird Torqeedo künftig nur noch beraten.

Gründer und Geschäftsführer Christoph Ballin wechselt laut der Mitteilung von Deutz in den Beirat und wird dort gemeinsam mit Frank Hiller, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutz AG, das Unternehmen „weiter beraten und begleiten“.

Das bedeutet aber auch, dass Torqeedo-Gründer Ballin im operativen Geschäft keine Verantwortung mehr hat. Er werde sich künftig auch neuen Aufgaben außerhalb des Deutz-Konzerns widmen, heißt es in der Mitteilung – ohne weitere Details zu nennen. „Als Gründer von Torqeedo ist Christoph Ballin Pionier im Bereich der Elektromobilität. Er hat maßgeblich zur erfolgreichen Integration von Torqeedo in den Deutz-Konzern nach der Übernahme 2017 beigetragen“, sagt Hiller. „Wir freuen uns, dass Dr. Ballin uns im Beirat auch weiterhin beratend zu Seite stehen wird.“ Ballin selbst dankte in der Mitteilung „allen, die geholfen haben, Torqeedo zu dem zu machen, was es heute ist: der Marktführer für elektrische Mobilität auf dem Wasser“.

In der neu aufgestellten Geschäftsführung übernimmt Plieninger, der seit 2012 für das Unternehmen tätig ist, alle technischen Bereiche – Forschung und Entwicklung, Beschaffungsmanagement, Qualität, und Produktion. Rummel, der bereits seit 2019 Geschäftsführer von Torqeedo ist, verantwortet den Bereich Finanzen, Berichterstattung und Geschäftsentwicklung mit Schwerpunkt auf Rentabilitätssteigerung. Zusätzlich wird er für Vertrieb, Service, Marketing, Human Resources, Informationstechnologie sowie die ausländischen Beteiligungen zuständig sein.

deutz.com