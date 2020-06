Von der Tankstelle zur Schnellladestation

55 Tankstellen gibt es in und um Amsterdam. Ein nun von der Partei D66 (Democraten 66) in den Stadtrat eingebrachter Antrag sieht vor, rund 30 der Tankstellen auf kommunalem Grund innerhalb der nächsten fünf Jahre in Schnellladestandorte für Elektroautos umzuwandeln.

Dies sei nötig, um die Ziele der Stadt für die Elektrifizierung des Verkehrs zu erreichen. Die niederländische Hauptstadt will bis zum Jahr 2030 alle Benzin- und Dieselfahrzeuge verbannen.

trouw.nl (auf Niederländisch)