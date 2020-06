Rimac verschiebt Auslieferungsstart des C_Two auf 2021

Die ersten Exemplare des erstmals auf dem Genfer Autosalon 2018 unter der Bezeichnung C_Two präsentierten zweiten Hypercars der kroatischen Elektroauto-Schmiede Rimac Automobili werden aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2021 an Kunden ausgeliefert.

Um die Entwicklung zu beschleunigen, hat Rimac eine neue Produktionslinie für den Bau der Prototypen in Betrieb genommen. Auf der neuen Linie im Werk in Veliko Trgovišće werden nun die Prototypen gebaut, die für die „endgültige Validierung und Crashtests für die weltweite Homologation“ erforderlich sind, so Rimac in der Mitteilung.

Mit der Fertigung auf einer Linie anstelle der bisherigen „Nest-Produktion“ will die Sportwagenschmiede die Montagezeit halbieren, die Fertigung eines C_Two dauert laut Rimac nun fünf Wochen. Bei voller Kapazität sollen später vier Kundenfahrzeuge pro Monat gebaut werden können.

Die langen Fertigungszeiten begründen zum Teil auch, warum die Auslieferung der Kundenfahrzeuge auf 2021 verschoben wurde: Vier Prototypen gebe es bereits, es würden jedoch 13 weitere Fahrzeuge für die Tests benötigt, danach noch zehn weitere Vorserienautos.

In Bezug auf die Validierungs- und Crastests dagt Unternehmensgründer Mate Rimac: „Der einzige Weg, dies zu tun, ist ein strenger Crashtest-Prozess, der viele verschiedene Prototypen erfordert, von denen jeder seinen eigenen Zweck hat. Während einige Autos direkt von der Produktionslinie zur Crashtest-Anlage fahren, werden andere für verschiedene Validierungstests verwendet, bevor auch sie gegen die Wand gefahren werden.“ Nur „eine Handvoll Prototypen“ werden die Testphase überstehen. „Da wir die Prototypenproduktion hochfahren, ist diese neue Linie eine absolut notwendige Investition, um den Prozess zu rationalisieren, und sie wird uns helfen ab dem nächsten Jahr liefern wir Kundenautos aus“, so Rimac.

Das endgültige Design des C_Two und auch der Name sollen später in diesem Jahr bekanntgegeben werden.

rimac-automobili.com