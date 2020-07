Münster setzt ab Sommer E-Busse auf Linie 11 ein

Die Stadtwerke Münster setzen ab dem Sommer vier neue Elektrobusse auf der Linie 11 ein, die ersten E-Gelenkbusse in der Stadt. Im kommenden Jahr sollen weitere E-Busse eingeflottet werden, damit die Linie 11 ausschließlich mit elektrisch angetriebenen Bussen bedient werden kann.

Für den Ausbau sollen 2021 zwölf weitere E-Gelenkbusse in die Flotte der Stadtwerke aufgenommen werden. Dann soll nicht nur die Linie 11 komplett elektrisch unterwegs sein, sondern sogar noch E-Busse auf weiteren Linien eingesetzt werden.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um VDL Citea Electric SLFA-18. Die Batteriekapazität liegt bei 288 kWh, was aber nicht für einen kompletten Tag ausreicht. Für die Stadtwerke Münster ist das nach eigenen Angaben kein Problem, da die Busse mit bis zu 350 kW an einer Schnellladestation an der Endhaltestelle Dieckmannstraße zwischengeladen werden – dort legen die Busse ohnehin eine Pause ein. Im Depot werden die Busse über Nacht geladen.

Neben der Linie 11 wird auch die Linie 14 bereits mit E-Bussen bedient. Die Fahrzeuge hierfür stammen ebenfalls von VDL, es handelt sich aber um Zwölf-Meter-Solobusse. Mit den vier neuen Fahrzeugen wächst die E-Flotte auf derzeit 16 Busse, 2021 werden es dann schon 28 Fahzeuge sein. Bis 2029 wollen die Stadtwerke Münster ihre gesamte Busflotte auf emissionsfreie Antriebe umstellen.

Die Betriebsabläufe haben die Stadtwerke nach eigenen Angaben bereits umgestellt, Personalschulungen und Werkstattausrüstung früh angestoßen. Dazu komme die Sektoren-Kopplung. „Für uns bedeutet das auch den massiven Ausbau der Erzeugungskapazität aus Wind und Sonne“, sagt Sebastian Jurczyk, Vorsitzender der Stadtwerke-Geschäftsführung und verantwortlich für das Ressort Energie. „Ein intelligentes Lademanagement für die Busse, wie wir es auf dem Betriebshof integrieren, verbindet die Bereiche.“

Für die vier E-Gelenkbusse und die neue Schnellladestation haben die Stadtwerke Münster nach früheren Angaben 3,2 Millionen Euro investiert. Rund die Hälfte der Summe wird vom Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) gefördert.

stadtwerke-muenster.de