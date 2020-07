Thüringen fördert Lastenpedelecs

Thüringens Umweltministerium hat eine eine neue Förderrichtlinie für Lastenräder, Lastenpedelecs und Lasten-S-Pedelecs vorgestellt. Die Förderkonditionen berücksichtigen auch den Kauf von Anhängern und Infrastruktur zum Abstellen. Bis Ende dieses Jahres stehen für das Förderprogramm 240.000 Euro bereit.

Der Fördersatz für die Lasten-Zweiräder liegt bei maximal 40 Prozent, je nach Fahrzeugklasse gilt jedoch ein Maximalbetrag. Bei Lastenfahrrädern ohne Elektro-Unterstützung sind das 1.000 Euro, bei Lastenpedelecs bis maximal 25 km/h werden bis zu 2.000 Euro gefördert, bei Lasten-S-Pedelecs (bis zu 45 km/h) sind es maximal 3.000 Euro. Anhänger werden mit bis zu 500, E-Anhänger mit maximal 1.000 Euro gefördert.

Wird für das geförderte Fahrzeug auch noch „Stellplatzinfrastruktur“ benötigt (also etwa für Lastenräder geeignete Fahrradständer, Cargobikeboxen oder sonstige Unterstände), werden diese zu 30 Prozent oder mit maximal 500 Euro vom Land bezuschusst.

Die Förderunterlagen für das Programm Cargobike Invest stehen ab sofort bei der Thüringer Aufbaubank bereit. In der Mitteilung weist das Landesumweltministerium aber darauf hin, dass vor dem Kauf eine Förderzusage vorliegen muss. Nach dem Kauf eingereichte Förderanträge können nicht berücksichtigt werden.

Mit der Förderung will die Landesregierung den Einsatz von Lastenrädern für Privatpersonen, Vereine, Kommunen oder Sharing-Initiativen attraktiver machen. Besonders letztere stehen im Fokus, da nicht jeder ständig ein Lastenrad braucht – aber dennoch ab und zu nutzen will. Für Sharing-Anbieter wird zusätzlich zur Fahrzeugförderung ein Sicherheitschloss mit 50 Euro und ein zweiter Akku mit 200 Euro gefördert.

„Die Einsatzmöglichkeiten für Lastenräder sind vielseitig und enorm praktisch: Den Wochenendeinkauf nach Hause bringen, die Kinder in Krippe oder Kindergarten chauffieren oder Produkte zur Kundschaft liefern“, sagt Umweltministerin Anja Siegesmund. „Die rollenden Klimaschützer sind sauber, leise und erhöhen so die Lebensqualität in den Innenstädten.“

Im April hat Sachsen-Anhalt ebenfalls eine Lastenrad-Förderung auf den Weg gebracht. Dort werden bei den Lastenrädern und -pedelecs 50 Prozent der Ausgaben gefördert, höchstens jedoch 1.500 Euro pro Lastenrad.

thueringen.de (Mitteilung), thueringen.de (Förder-Übersicht), aufbaubank.de (Dokumente)