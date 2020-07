Honda e kostet nach Förderung noch 23.517 Euro

Honda hat in Deutschland den Konfigurator für sein Elektro-Modell Honda e geöffnet. Die Basis-Variante steht unter Berücksichtigung der seit dem 1. Juli auf 16 Prozent gesenkten MwSt. mit 32.997 Euro in der Liste. Nach Abzug des Umweltbonus in Höhe von 9.480 Euro ist der Honda e somit in Deutschland ab 23.517 Euro erhältlich.

In der Advance-Ausstattung (113 statt 100 kW Leistung) kostet der Honda e nach der Förderung mindestens 26.441 Euro, was einem Brutto-Preis vor Abzug des Umweltbonus von 35.921 Euro entspricht. Zur Erinnerung: Vor der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer lagen die Brutto-Preise für den Honda e bei 33.850 Euro und 36.850 Euro (Advance).

Bereits in der Basis-Ausstattung sind die Kamera-Außenspiegel, ein Infotainmentsystem mit Navi und DAB-Radio, Parksensoren, eine Rückfahrkamera, Sitzheizung vorne, ein Panorama-Glasdach, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer sowie einige Fahrassistenten enthalten. Das Advacne-Paket bringt neben etwas mehr Motorleistung weitere Komfort- und Sicherheitsfeatures wie etwa einen Totwinkelwarner, ein Ein- und Ausparksystem oder eine zweite Rückfahrkamera, deren Bild auf dem Innenspiegel angezeigt werden kann. Der Honda e ist also ab Werk sehr üppig ausgestattet, gehört aber immer noch zu den teureren E-Kleinwagen.

Der im Unterboden verbaute Akku kommt auf einen Energiegehalt von 35,5 kWh und kann per CCS-Schnelllader in 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. Im WLTP-Verfahren liegt die Reichweite bei bis zu 222 Kilometer. Mit den 17-Zoll-Felgen (Standard bei Advance) sind es noch 210 Kilometer. Da der Elektromotor im Heck sitzt, konnte Honda an der Vorderachse einen extremen Lenkeinschlag realisieren, was dem e einen Wendekreis von nur 8,6 Metern verschafft – eine angenehme Eigenschaft in der Stadt, von der wir uns auch schon bei einer ersten Testfahrt überzeugen konnten.

Noch ist unbekannt, wie lange die Lieferzeiten für den Honda e ausfallen werden. Im Rahmen der IAA 2019 sprach Honda von über 40.000 Interessensbekundungen. Wie die „auto, motor und sport“ schreibt, seien aber nur 5.000 Einheiten für Europa vorgesehen – diese könnten aber also schnell vergeben sein. Es ist jedoch noch offen, wie viele Reservierungen Honda auch in verbindliche Bestellungen umwandeln kann – viele Interessenten dürften auf etwas niedrigere Preise gehofft haben.

