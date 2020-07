Bunte Ladesäulen in Amsterdam: Erneut wurden viele Elektroauto-Ladesäulen in Amsterdam in Regenbogen-Farben beklebt. Hintergrund: Während der Dutch Pride Week (25. Juli bis 2. August) werden alle Einnahmen, die an den mehr als 100 von einem Team von EVBox und Vattenfall speziell beklebten Stationen in der ganzen Stadt generiert werden, an den niederländischen LGBTQ-Verband COC gespendet. Bei einer ähnlichen Aktion vor zwei Jahren kamen über 3.500 Euro zusammen.

