Neue O-Bus-Order für Solaris aus Rumänien

Die rumänische Großstadt Ploiești hat 20 Trolleybusse bei Solaris bestellt. Die Fahrzeuge sollen in den kommenden beiden Jahren ausgeliefert werden. Der Vertrag hat laut der Mitteilung des Herstellers einen Wert von über 36 Millionen polnischen Zloty, umgerechnet 8,2 Millionen Euro.

Wenn die Fahrzeuge ausgeliefert werden, sollen es die ersten Oberleitungs-Busse des Herstellers in Ploiești sein, aber nicht in Rumänien. In Baia Mare, Galați und Cluj-Napoca sind knapp 100 O-Busse aus Polen unterwegs, weitere Aufträge aus Brașov und Craiova (hier allerdings Batterie-elektrische Busse) müssen noch ausgeliefert werden.

Der Betreiber in Ploiești hat sich für die 12-Meter-Version des Trollino entschieden, Solaris bietet den O-Bus auch in einer 18 Meter langen Gelenkversion an. Der Fahrgastraum des Niederflurbusses bietet 35 Sitzplätze und eine Rampe an der mittleren Türe für eine barrierefreien Ein- und Ausstieg. In der Mitte befindet sich auch eine Abstellfläche mit Spanngurten für Rollstühle oder Kinderwagen. Die bestellten Fahrzeuge verfügen laut dem Hersteller zudem über eine Klimanlage, WLAN und eine Videoüberwachungsanlage. Angetrieben wird der Trollino 12 von einem 160 kW starken E-Motor.

Das im Jahr 1997 in Ploiești in Betrieb genommene O-Bus-Netz ist das jüngste O-Bus-Netz in Rumänien. Mit dem Auftrag hat die Stadt mit fast 250.000 Einwohnern etwa die Hälfte ihrer Flotte erneuert. Zudem heißt es in der Mitteilung von Solaris, dass das Oberleitungsnetz ausgebaut werden soll, um weitere Linien mit den O-Bussen anbieten zu können.

busplaner.de, solarisbus.com