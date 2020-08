Hyundai will offenbar E-Autos in Singapur produzieren

Hyundai will einem lokalen Medienbericht zufolge ab 2022 auch in Singapur Elektroautos produzieren. Das erste Fahrzeug aus dem Werk werde wahrscheinlich ein kompaktes Crossover-Modell namens Ioniq 3 sein.

Konkret plane Hyundai, 30.000 Elektroautos pro Jahr in dem neuen Werk in Singapur zu produzieren, von denen bis zu 6.000 in dem Stadtstaat verkauft werden sollen. Der Baustart der 28.000 Quadratmeter großen Hyundai-Fabrik in Singapur sei ursprünglich für Mai 2020 geplant gewesen, aber aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs auf Oktober verschoben worden.

Hyundai hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, Ioniq zur eigenen Submarke für künftige BEVs auf Basis der neuen Electric Global Modular Plattform (E-GMP) mit 800-Volt-Technik zu machen. Das erste Modell soll im kommenden Jahr der Ioniq 5 auf Basis des Konzeptautos Hyundai 45 werden, zwei weitere Ioniq-Modelle sind bereits angekündigt.

Die Regierung von Singapur will bekanntlich die öffentliche Ladeinfrastruktur bis zum Jahr 2030 von derzeit 1.600 auf dann 28.000 Ladepunkte erweitern und plant ab dem kommenden Jahr eine Reihe von monetären Anreizen, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Ziel ist es, dass ab 2040 keine Verbrenner mehr auf den Straßen Singapurs fahren.

