Maingau Energie ändert Preisstruktur zum 1. September

Zum 1. September dieses Jahres erhöht Maingau Energie die Preise für seinen Autostromtarif „EinfachStromLaden“ und führt zudem eine neue Preisstruktur ein – nicht für alle Kunden gelten künftig die gleichen Preise.

„Der neue Preis bemisst sich an Deinem aktuellen Ladeverhalten“, teilte Maingau per E-Mail den Kunden mit, bei denen sich die jeweiligen Preise teils deutlich von der regulären Erhöhung unterscheiden. Lediglich der Preis von künftig 73,11 Cent/kWh bei Ionity gilt für alle Nutzer.

Im Zuge der Umstellung auf die neue Tarifstruktur zahlen Kunden ab September bei einem AC-Ladevorgang von 37,04 Cent/kWh (bisher 34,11 Cent/kWh). Maingau-Energiekunden zahlen hingegen künftig 27,29 Cent/kWh. Bisher lag der Preis für diese Kundengruppe bei 24,36 Cent pro kWh. Für DC-Ladevorgänge gilt ab September: Beim Normalpreis werden 46,79 Cent pro Kilowattstunde fällig. Bis Ende August sind es noch 34,11 Cent. Maingau-Energiekunden zahlen hingegen ab September einen Preis von 37,04 Cent/kWh – bisher 24,36 Cent.

Aufgrund des individuellen „Ladeverhaltens“ können sich die Preise auch auf bis zu 96,51 Cent pro Kilowattstunde für einen AC-Ladevorgang und bei einem DC-Ladevorgang auf teils bis zu 68,24 Cent/kWh belaufen.

Verändert werden auch die Aufschläge für das Laden im Ausland: In der Schweiz zahlten Nutzer bisher einen Aufschlag von 4,87 Cent pro kWh. Künftig sind dies 14,62 Cent. Für Ladevorgänge in Österreich, Schweden oder auch Dänemark sinken hingegen die Aufschläge. Für die Niederlande wirdweiterhin kein zusätzlicher Betrag pro Kilowattstunde berechnet. Für das „übrige europäische Ausland“ werden ab September 6,82 Cent/kWh aufgerufen. Maingau-Energiekunden zahlten bisher in keinem der Fälle einen Aufpreis. Lediglich für das Laden in Österreich wird sich dies ab September ändern. Dann sind es 9,74 Cent/kWh.

Darüber hinaus gibt es auch Änderungen bei der Preisstruktur für den Tarif „EinfachStromLaden Business“. Die Einzelheiten dazu hat Maingau Energie auf dieser Seite zusammengetragen.

Die „Strafgebühr“ ab 240 Minuten AC-Laden und 60 Minuten DC-Laden bleibt mit 9,74 Cent pro Minute unverändert. Dies gilt für sämtliche Tarife von Maingau Energie.

maingau-energie.de, goingelectric.de