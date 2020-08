Byton will Betrieb im September wieder aufnehmen

Es gibt gute Nachrichten vom Elektroauto-Startup Byton, das seit dem 1. Juli den Betrieb vorübergehend eingestellt hat. Chinesische Medien berichten nun unter Berufung auf Insider, dass das Unternehmen bereit sei, den Betrieb im September 2020 wieder in vollem Umfang aufzunehmen.

Es heißt in den Medienberichten außerdem, dass Byton an die Börse gehen wolle: Byton habe die Registrierung eines neuen Technologieunternehmens namens Shengteng beantragt, das voraussichtlich Ende August eine Betriebsgenehmigung erhalten werde. Außerdem versuche das Unternehmen, von der FAW Group und anderen Investoren 2 Milliarden Yuan einzusammeln, um die Serienproduktion des M-Byte voranzubringen.

Ende Juni sah es noch so aus, als würde Byton die Pandemiefolgen nicht verkraften. Sprecher Dave Buchko kündigte eine sechsmonatige Pause ab 1. Juli und die Entlassung fast aller Mitarbeiter weltweit an. Ein Comeback schien zu diesem Zeitpunkt – wie berichtet – unwahrscheinlich. „Autonews Gasgoo“ berichtet im Nachgang der Betriebsstillegung nun, dass nur noch 100 Beschäftigte am Hauptsitz in Nanjing übrig geblieben sind und die Büros in Nordamerika und Deutschland Insolvenzanträge stellen mussten.

Inzwischen soll die Mitarbeiterzahl wieder leicht auf 130 gestiegen sein. Auf der Grundlage eines von der FAW Group vorgelegten Umstrukturierungsplans wird Byton zudem offenbar Vertragshersteller eines Elektromodells der Marke Hongqi. Dafür soll ein Drittel der Jahresproduktionskapazität in Nanjing (50.000 vin 150.000 Einheiten) freigehalten werden.

