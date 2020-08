Meiningen plant Kauf von drei elektrischen Midi-Bussen

Die Meininger Busbetriebe (MBB) planen für 2021 den Einsatz von drei Batterie-elektrischen Midi-Bussen im Stadtverkehr. Aktuell läuft die Ausschreibung zum Kauf von Fahrzeugen und Technik. Das Thüringer Umweltministerium bezuschusst das Vorhaben mit rund 930.000 Euro.

Die Meininger Busbetriebe organisieren im Auftrag des thüringischen Landkreises Schmalkalden-Meiningen den öffentlichen Personennahverkehr. Ab 2021 sollen die drei Fahrzeuge auf sechs Linien – der 12, 14, 15, 18, 409 und der 415 – unterwegs sein. Bei einer Fahrleistung von 120.000 Kilometern pro Jahr würden somit 22 Tonnen CO2-Emmissionen vermieden, heißt es in einer begleitenden Pressemitteilung.

Das Gesamtstreckennetz im Landkreis umfasst circa 1.195 Kilometer mit 568 Haltestellen. Die Jahresleistung liegt laut dem Thüringer Umweltministerium aktuell bei 4,5 Millionen Fahrplankilometern, 4,7 Millionen Fahrgäste stiegen jährlich in die Busse der MBB.

In Thüringen sind aktuell in drei Städten E-Busse im Linienverkehr unterwegs: jeweils drei Busse in Bad Langensalza und Jena sowie seit Juli 2020 zwei Busse in und um Eisenach. Weitere 13 Elektrobusse werden voraussichtlich in diesem und den kommenden Jahren in Suhl und Zella-Mehlis, dem Landkreis Nordhausen, Heilbad Heiligenstadt und Bad Salzungen folgen. Bis Ende 2021 sollen nach Angaben des Ministeriums dann thüringenweit bereits 21 E-Busse zum Einsatz kommen.

umwelt.thueringen.de