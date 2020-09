Renault gewährt in der Schweiz bis zu 10.000 Franken Elektrobonus

Renault bietet in der Schweiz seit dem 1. September beim Kauf eines neuen Zoe einen Elektrobonus in Höhe von bis zu 10.000 Franken. Der Bonus von Renault ist kumulierbar mit allen kantonalen und kommunalen Förderungen.

Den Nachlass von 10.000 Franken gewährt der Schweizer Importeur beim Kauf eines neuen Zoe inklusive der Batterie. Bei der Batteriemiete verringert sich der Elektrobonus auf 8.500 Franken. Der Elektrobonus beträgt damit umgerechnet 9.278 Euro bzw. 7.886 Euro bei der Batteriemiete.

Der Hersteller will damit nach eigenen Angaben in der Schweiz „ein Exempel statuieren, um das Potenzial einer staatlichen Förderung aufzuzeigen“. In der Schweiz gibt es derzeit keine nationale Kaufprämie, stattdessen liegt die Förderung bei der Industrie, den Kantonen und den Kommunen.

Als Beispiel führ Renault Schweiz die Stadt St. Gallen an, die bis zu 15 Prozent des Kaufpreises für die Grundausstattung (oder maximal 5.000 Franken) fördert. Der Kanton Thurgau fördert ein Elektroauto mit 3.500 Franken, der Kanton Tessin mit 2.000 Franken. Alle diese Förderungen können zusätzlich zu der vom Hersteller gewährten Elektroprämie abgezogen werden. Im Kanton Thurgau ergibt sich ein Preis von 22.400 Franken für einen Zoe R110 Life inklusive Batterie, mit der Batteriemiete sind es 16.100 Franken für einen Zoe R110 ZEN.

„Wir haben in den letzten Monaten beobachten können, wie gross die Wirkung der Subventionen in den Nachbarländern ist“, sagt Renault Schweiz-Chef Claude Gregorini. „Hier in der Schweiz fehlt, trotz einzelner Fördermassnahmen auf Gemeinde- oder Kantonsebene, der flächendeckende finanzielle Anreiz für die Kunden, um auf die Elektromobilität umzusteigen.“

renault.ch