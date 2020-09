Musk erlaubt Drohnen-Aufnahmen der Baustelle in Texas

Elon Musk hat sich kürzlich erneut via Twitter eingeschaltet, um Drohnen-Aufnahmen über einer künftigen Fabrik zu erlauben. Ein YouTuber aus den USA klagte, das Security-Personal für die neue Tesla-Baustelle in Texas habe ihm verboten, mit seiner Drohne Aufnahmen davon zu machen.

Das sei „etwas übereifrig“, wie Musk befand – er gab sein Ok für die Aufnahmen. Einen ähnlichen Fall gab es bereits in Grünheide: Hier war es wie berichtet die Polizei, die einem jungen Drohnenpiloten ein Flugverbot erteilte – bis Musk intervenierte.

I’m fine with reasonable drone footage. Just needs to be at a fair distance & not coming right up to people. I think our security was a little overzealous in this case.

— Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2020