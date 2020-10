Schaeffler Bio-Hybrid GmbH erhält neuen Eigner

Schaeffler verkauft sämtliche Anteile an seiner Tochterfirma Schaeffler Bio-Hybrid GmbH an die Micromobility Services and Solutions GmbH mit Sitz in Berlin. Die Serienfertigung des vierrädrigen Pedelecs Bio-Hybrid soll unter dem neuen Eigner Mitte 2021 beginnen.

Obwohl die Bio-Hybrid GmbH künftig außerhalb der Schaeffler-Gruppe agieren wird, bleibt Gerald Vollnhals in der Position des Geschäftsführers. Das hängt damit zusammen, dass die Micromobility services and solutions GmbH eine 100-prozentige Tochter der meisterwerk ventures GmbH ist, hinter der wiederum fünf Venture-Capital-Gesellschafter stehen – darunter die Gesellschaft von Gerald Vollnhals, dem derzeitigen Geschäftsführer der Schaeffler Bio-Hybrid GmbH.

Der Name des Unternehmens wird um das „Schaeffler” auf Bio-Hybrid GmbH gekürzt. Auch der Unternehmensauftritt rund um die Marke „Bio-Hybrid” bleibt bestehen. Über die Kaufsumme haben alle Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion, die keiner kartellrechtlichen Zustimmung bedarf, wird nach Angaben des neuen Eigners zeitnah erfolgen.

Die Schaeffler Bio-Hybrid GmbH hat bekanntlich seit Ende 2017 an der Entwicklung eines Pedelecs auf vier Rädern mit dem Namen Bio-Hybrid gearbeitet. Genau genommen ist sie allein zu diesem Zweck gegründet worden. Einen Vorläufer des Bio‑Hybrid hatte Schaeffler zuvor 2016 als Vision für den Individualverkehr im urbanen Raum präsentiert. Der Bio-Hybrid vereint die Vorteile eines Fahrrads mit dem Transportvolumen und Wetterschutz eines kleinen Autos. Das Gefährt wird aus einer Kombination von Muskelkraft und Elektromotor angetrieben und darf führerscheinfrei auf Radwegen betrieben werden. Die Gesellschaft, die als Startup innerhalb der Schaeffler Gruppe gegründet wurde, verfügt über Standorte in Nürnberg und München mit insgesamt 25 Mitarbeitern.

