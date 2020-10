Customcells weitet Herstellung von Elektroden aus

Die Fraunhofer-Ausgründung Customcells installiert eine weitere Beschichtungsanlage für die industrielle Produktion von Lithium-Ionen-Elektroden. Mit der neuen Produktionsanlage können die Tübinger die jährliche Produktionsleistung im Bereich der Elektrodenfertigung mehr als verdoppeln.

Mit der neuen Beschichtungsanlage der Firma Mathis kann Customcells nicht nur die Kapazität stark erweitern, sondern durch sie kann künftig die Fertigung der Anoden und Kathoden komplett getrennt voneinander erfolgen. „Dies schließt das Risiko einer Kreuzkontamination aus“, so der Zellspezialist. Diese Kontamination könne etwa bei unvollständiger Reinigung einer Anlage im Zuge der Umrüstung (…) entstehen. Zusätzlich minimierten sich durch die neue Anlage die Reinigungs- beziehungsweise Umrüstzeiten immens.

Eine hohe Qualität bei der Elektrodenfertigung beugt schneller Batteriealterung vor, die durch unterschiedliche Ausfallmechanismen ausgelöst wird. Das betont Customcells mit Blick auf die neue Anlage, die die Fertigung nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ voranbringen soll. Die Maschine verfüge über zwei Qualitätssicherungssysteme: ein Kamerasystem zur Messung der Offset-Abweichung und zur Regelung der Tab-Breite sowie ein System zur Messung der nassen und getrockneten Elektrodenbeladung mittels Ultraschall. Die Anlage gewährleistet laut den Tübingern somit eine hochwertige Elektrodenbeschichtung bei gleichzeitig hoher Flexibilität in puncto Massenbeladung, Substrate, Aktivmaterialien und Lösungsmittel.

