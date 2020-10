Köln: Intelligente Niederspannungsnetze im Stresstest

Die RheinEnergie gehört zu den umtriebigen Energieversorgern in puncto Elektromobilität. Das in Köln ansässige Unternehmen. So hat in der Domstadt vor wenigen Wochen der Aufbau von 400 neuen Ladepunkten begonnen, die unter Regie der RheinEnergie bis Mitte 2021 allesamt am Netz sein sollen. Die Ladesäulen werden in das Angebot des Versorgers eingebunden: Mit „TankE“ hat RheinEnergie 2017 einen eigenen Ladeverbund für Stadtwerke als Alternative zum Verbund ladenetz.de gegründet. In einem Joint Venture mit SPIE Deutschland soll aus „TankE“ in bundesweites Full-Service-Angebot im Bereich Ladeinfrastruktur für E-Mobilität aufgebaut werden.