Porsche bringt zwei weitere Plug-in-Hybride im Panamera

Porsche hat das Antriebsangebot für den im August präsentierten überarbeiteten Panamera um zwei weitere Plug-in-Hybride ergänzt. Neben dem bereits bekannten 4S e-Hybrid folgen nun der Turbo S e-Hybrid und der 4 e-Hybrid.

Die neuen Panamera-Modelle sind ab sofort bestellbar und kommen Anfang Dezember zu den Händlern. Bei dem Panamera 4 e-Hybrid handelt es sich um die schwächste PHEV-Version in der großen Porsche-Limousine, die aber immer noch auf eine Systemleistung von 340 kW kommt. Dann folgt der bei der Modellpflege im August eingeführte Panamera 4S e-Hybrid mit 412 kW Systemleistung. Der stärkste Plug-in-Hybrid ist der nun vorgestellte Turbo S e-Hybrid, der auf 515 kW Systemleistung kommt. Damit ist der Turbo S e-Hybrid mit 700 PS in der alten Währung das stärkste Modell der ganzen Baureihe – wer das Top-Modell fahren will, muss also einen Plug-in-Hybriden kaufen.

Alle drei Versionen teilen sich den E-Teil des Antriebsstrangs: Der im Gehäuse des Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebes integrierte Elektromotor leistet 100 kW und bietet ein maximales Drehmoment von 400 Nm. Der im Fahrzeugheck untergebrachte Akku kommt seit der Modellpflege im Sommer auf eine Bruttokapazität von 17,9 kWh. Ist der Akku leer, kann der Panamera mit bis zu 7,2 kW zweiphasig geladen werden. Für das Laden gehört mit dem Porsche Mobile Charger eine mobile Ladestation mit Schuko- und CEE32-Adapter zum Serienumfang, ein Mode-3-Kabel für das Laden an öffentlichen Ladestationen kann dazu bestellt werden.

Die E-Reichweite des Panamera 4 e-Hybrid liegt bei bis zu 56 Kilometern im WLTP-City-Zyklus. Der bekannte 4S e-Hybrid kommt in dieser Testnorm auf 54 Kilometer, der neue Turbo S e-Hybrid auf 50 Kilometer. Alle Versionen sind für das E-Kennzeichen qualifiziert.

