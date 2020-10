Voltia startet Leasing-Angebot ab 550 Euro pro Monat

Durch eine Kooperation von Voltia mit drei europäischen Leasing-Firmen können Kunden den Elektro-Transporter Nissan e-NV200 XL Voltia für unter 550 Euro monatlich im Leasing nutzen, inklusive Strom, Versicherung und Wartung, mit leichten Variationen, abhängig von Fahrzeugkonfiguration und länderspezifischen E-Zuschüssen.

Ermöglicht wird diese Rate laut Voltia „durch eine innovative Bestimmung des Restwertes und eine Kombination von längerer Leasing-Dauer und niedrigen Wartungskosten, die die Vorteile von Elektrofahrzeugen reflektieren“. Die Namen der Leasing-Firmen nennt das Unternehmen in der Mitteilung aber nicht.

Seit Mai bietet Nissan Europe die zuvor von Voltia in Eigenregie vertriebene Umrüstung des e-NV200 als offizielles Nissan-Modell an. Das Unternehmen aus der Slowakei rüstet den Elektro-Van der Japaner zu einem Hochdach-Transporter mit bis zu acht Kubikmetern Laderaum um, vor allem für die innerstädtische Logistik und den Einsatz bei Zustell-Diensten. Kunden kaufen aber somit inzwischen ein offizielles Nissan-Modell, nicht mehr das Fahrzeug eines Umrüsters.

Marktforschungen von Voltia hätten aber gezeigt, dass bei kleinen und mittleren Unternehmen – also unter anderem jenen Firmen, die im Zustell-Dienst im Auftrag größerer Anbieter unterwegs sind – die Anschaffungskosten von Elektrofahrzeugen eine große Hürde seien. Mit der Rate von 550 Euro pro Monat würde der e-NV200 XL Voltia günstiger sein als vergleichbare Diesel-Modelle. Hier gibt Voltia Leasingraten von 300 bis 350 Euro pro Monat an, hinzu kämen 250 bis 300 Euro Kraftstoffkosten. Der Strom ist bei dem Voltia-Leasing inklusive.

