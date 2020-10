Volvo kündigt weitere Elektrobus-Lade-Option an

Volvo Buses hat für das kommende Jahr ein weitere Lade-Option für seine Elektrobusse angekündigt: Ab dem Herbst 2021 wird der Hersteller bei seinem Volvo 7900 Electric auch einen auf dem Dach montierten Stromabnehmer anbieten.

Die dritte Lade-Option soll sowohl in der Solobus-Variante 7900 Electric als auch dem Gelenkbus 7900 Electric Articulated angeboten werden. Bisher bietet Volvo hier das kabelgebundene Laden per CCS-Standard mit Combo2-Stecker an sowie das Laden mit OppCharge.

Bei diesem Standard (die Kurzform für Opportunity Charging) ist der Pantograf an der Ladestation montiert und senkt sich von dort auf eine Stromabnehmer-Schiene auf dem Fahrzeugdach ab. Deshalb wird dieses Konzept auch „panto down“ genannt.

Ab Herbst 2021 wird dann auch eine „panto up“-Lösung angeboten, bei der der Pantograf auf dem Fahrzeugdach montiert ist und sich von dort aus anhebt, um an den Infrastruktur-seitigen Stromgeber anzudocken. Bei der neuen Lösung setzt Volvo Buses auf Technologie von Schunk.

Während sich kabelgebundene Ladevorgänge bei den meist sehr großen Batterien in Elektrobussen nur für das längere Nachladen im Depot (etwa über Nacht) eignen, können über die Pantografen-Lösungen höhere Ladeleistungen übertragen werden. Damit sind sie auch für das schnelle Zwischenladen an Haltestellen geeignet, aber auch als komfortable und kabellose Ladelösung fürs Depot.

„Mit einer flexiblen Auswahl an Alternativen zum Laden von Bussen erfüllen wir die unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche unserer Kunden und ebnen den Weg für einen schnelleren und einfacheren Übergang zum elektrifizierten Busverkehr“, sagt Ulf Magnusson, SVP Business Unit Europe bei Volvo Buses.

volvobuses.com