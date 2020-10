Neuer Toyota Mirai kostet in Deutschland ab 63.900 Euro

Ab November 2020 läutet Toyota die Produktion der zweiten Generation des Toyota Mirai ein und erhöht gleichzeitig die Fertigungskapazitäten auf 30.000 Einheiten pro Jahr. Nun hat der japanische Autobauer den Preis des neuen Mirai für Deutschland verraten. Dieser startet bei 63.900 Euro (inkl. 19% MwSt.).

Gegenüber der ersten Generation ist der neue Mirai günstiger und fällt damit auch in den Förderbereich des Umweltbonus. Vom oben genannten Preis lassen sich also 7.975 Euro (Umweltbonus in Höhe von 7.500 Euro inkl. Mehrwertsteuereffekt von 475 Euro) abziehen, was einem Preis von 55.925 Euro nach Förderung entspricht. In den höheren Ausstattungslinien „Executive“ und „Advanced“ starten die Preise hierzulande ab 66.900 beziehungsweise 73.900 Euro. Ab wann das Fahrzeug in Deutschland auch bestellbar ist, geht aus der aktuellen Mitteilung der Japaner nicht hervor. Anfang des Jahres hieß es, dass die Fertigung der zweiten Modellgeneration im Herbst in Japan starten und der neue Mirai anschließend erst auf seinem Heimatmarkt und danach in Nordamerika und Europa in den Handel kommen werde.

Von der ersten Mirai-Generation hat Toyota nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Exemplare abgesetzt. Ihr im Herbst letzten Jahres präsentierter Nachfolger wartet nach Angaben des Herstellers „mit deutlichen Fortschritten bei Technik, Fahrleistungen und Design“ auf. Mit technischen Leistungsdaten hält sich Toyota weiterhin zurück. Allein die Tatsache, dass der zweite Mirai von seiner eigenständigen Plattform auf die Toyota New Global Architecture (TNGA) wechselt, impliziert aber einige Merkmale. So erhält der neue BZ-Stromer einen Hinterrad- statt einen Frontantrieb und dank eines verbesserten Brennstoffzellensystems und drei Wasserstofftanks mit einem insgesamt größeren Volumen eine bis zu 30 Prozent höhere Reichweite.

















Außerdem noch einige Worte zu den Ausstattungslinien. In der Basis-Variante gehören serienmäßig 19-Zoll-Leichtmetallräder, ein Smart-Key-System sowie ein Sound- und ein Multimediasystem mit 12,3-Zoll-Display zum Standard, das auch Apple CarPlay und Android Auto unterstützt. Außerdem LED-Scheinwerfern, Sitzheizung vorne sowie elektrisch verstellbaren Vordersitze. Ebenfalls an Bord: die aktuelle Generation des Assistenzsystems Toyota Safety Sense.

Die Ausstattungslinie „Executive“ umfasst zusätzlich unter anderem adaptive Bi-LED-Scheinwerfer und Multi-LED-Blinkleuchten vorne, ein 360-Grad-Kamerasystem, Lenkradheizung, Sitzbezüge in Lederoptik sowie Rückfahr- Toter-Winkel- und Parkassistenten. In der Topausstattung „Advanced“ verfügt der neue Mirai unter anderem über einen Einparkassistenten (IPA+), schwarze 20-Zoll-Leichtmetallräder, ein Panoramadach, einen digitalen Innenspiegel mit Kamera, Drei-Zonen-Klimaautomatik sowie eine Memory-Funktion für den Fahrersitz und die elektrisch verstellbare Lenksäule. Zusätzlich ist diese Mirai-Variante mit Semianilin-Ledersitzen ausgestattet.

