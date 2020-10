PHEV-Versionen des Porsche Cayenne erhalten größere Batterie

Porsche hat die Kapazität der Hochvolt-Batterie bei den Plug-in-Hybriden des Cayenne erhöht. Die Bruttokapazität wächst mittels optimierter Zellen von 14,1 kWh auf 17,9 kWh, wodurch sich eine um rund 30 Prozent gesteigerte Reichweite ergibt.

Für den Cayenne e-Hybrid gibt Porsche nun eine WLTP-City-Reichweite von bis zu 48 Kilometern an, im alten NEFZ wären das bis zu 56 Kilometer. Für den Cayenne Turbo S e-Hybrid sind es bis zu 42 Kilometer nach WLTP City und 53 Kilometer nach NEFZ. Die genauen WLTP-Reichweiten hängen von der gewählten Ausstattung, Bereifung und Karossiereform (SUV oder SUV-Coupé) ab.

Damit erfüllen alle Cayenne E-Hybrid-Modelle gemäß dem aktuell in Deutschland gültigen Reichweitenkriterium die Voraussetzung für das E-Kennzeichen sowie die reduzierte Dienstwagenbesteuerung. Wegen des zu hohen Grundpreises von mindestens 90.447 Euro brutto (also rund 77.970 Euro netto) sind alle Plug-in-Hybride der Cayenne-Baureihe nicht für den Umweltbonus qualifiziert.

An den Leistungsdaten der beiden PHEV-Varianten ändert sich mit dem Batterie-Update nichts. Der in das Gehäuse der Acht-Gang-Automatik integrierte E-Motor leistet 100 kW und bietet bis zu 400 Nm maximales Drehmoment. Im Cayenne e-Hybrid ist er mit einem 250 kW starken V6-Benziner kombiniert, was eine Systemleistung von 340 kW ergibt. Im Turbo S e-Hybrid arbeitet ein 4,0 Liter großer V8 mit 404 kW, die Systemleistung gibt Porsche mit 500 kW an.

Porsche hatte bereits Mitte Oktober die Produktion auf den neuen Modelljahrgang umgestellt. Somit verfügen alle Plug-in-Hybride des Cayenne, die derzeit bestellt werden können, bereits über die größere Batterie. Im Sommer haben wir ein Cayenne Coupé e-Hybrid mit der damals verfügbare 14,1-kWh-Batterie einem Reichweitentest unterzogen, die Ergebnisse können Sie hier nachlesen.

Das Update bei der SUV-Baureihe erfolgt analog zu der Limousine Panamera, bei dem die Plug-in-Hybride bereits seit Sommer über die Batterie mit 17,9 kWh brutto verfügen. Allerdings unterscheiden sich hier die Leistungsdaten leicht, zudem gibt es mit dem Panamera 4S e-Hybrid (412 kW Systemleistung) eine Version des Plug-in-Antriebs, der in der SUV-Baureihe nicht verfügbar ist.

