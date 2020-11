BYD steigert Absatz von New Energy Vehicles deutlich

BYD hatte 15 Monate lang Monat für Monat einen Absatzrückgang bei den New Energy Vehicles verzeichnet – nachdem die chinesische Regierung im Juni 2019 neue Fördersätze angekündigt hatte, war der Markt zunächst eingebrochen. Im September konnte BYD mit einem Plus von 45 Prozent gegenüber dem September 2019 erstmals den Trend umgekehrt, was sich mit einem weiteren Wachstum im Oktober nun gefestigt hat. gasgoo.com

