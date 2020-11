Sofia beschafft im dritten Anlauf 30 E-Busse

Im dritten Anlauf scheint es nun geklappt zu haben: Wie das auf Südost-Europa spezialisierte Portal „SeeNews“ berichtet, hat die Sofia Public Electrical Transport Company in der vergangenen Woche einen Kaufvertrag mit der Bietergemeinschaft von Chariot Motors und Higer Bus unterschrieben. Das Konsortium hatte für die 30 Fahrzeuge und zehn Ladestationen in seiner Bewerbung 33,7 Millionen Lew netto veranschlagt, also umgerechnet 17,2 Millionen Euro.

