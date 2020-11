Kia plant angeblich einen e-Sportage

Kia will die neue Generation seines Kompakt-SUV Sportage spanischen Medienberichten zufolge nicht nur als Mildhybrid, Vollhybrid und Plug-in-Hybrid, sondern auch als rein elektrische Variante anbieten. Zweifel bleiben dennoch – auch wegen früherer Aussagen eines hohen Kia-Managers.

Der Kia e-Sportage wird spanischen Medienberichten zufolge Teil des Antriebsportfolios der fünften Generation des Kia Sportage sein, die im April 2021 vorgestellt werden und Ende 2021 in den Handel kommen soll. Technische Daten wie Batteriekapazität, Leistung oder Reichweite werden in den Berichten aber noch nicht genannt. Da in den Artikeln keine Quellen genannt werden, sind die Informationen aber nur mit Vorsicht zu genießen.

Dennoch wäre – sofern die Gerüchte zutreffen – ein e-Sportage bemerkenswert, da sich Kia damit von der Muttermarke Hyundai abheben würde. Der Kia Sportage teilt sich traditionell die Plattform mit dem Hyundai Tucson. Hyundai hatte das neue Modell mit komplett neuer Optik bereits im September vorgestellt, die Elektrifizierung soll hier aber maximal bis zum Plug-in-Hybriden gehen – als reines Elektroauto im Segment der Kompakt-SUV plant Hyundai den Ioniq 5 auf Basis der modularen E-Plattform namens E-GMP. Der Ioniq 5 orientiert sich dabei an dem auf der IAA 2019 gezeigten Concept 45.

Auch Hyundai plant ein E-SUV bzw. E-Crossover auf Basis der E-GMP, die entsprechende Studie hört auf den Namen „Imagine by Kia“. Neben dem vermutlich futuristisch gezeichneteren Imagine, der mit seiner Plattform und der 800-Volt-Batterietechnik die Vorzüge eines reinen Elektroantriebs betonen soll, will Kia nun offenbar den e-Sportage als konventionellere Alternative platzieren. Und das wohl zu einem „wettbewerbsfähigeren Preis“, wie das spanische Portal „Forocoches Electricos“ schreibt.

Offen ist aber, wie Kia die Elektro-Version auf der elektrifizierten Verbrenner-Plattform umsetzen will bzw. welche Leistungsdaten bei dem Kompromiss möglich wären – die Koreaner haben nicht ohne Grund die E-GMP entwickelt. Der kleinere Kia e-Niro basiert auf einer Plattform, die von Anfang an auf verschiedene Antriebsarten bis hin zu Batterie-elektrischen Autos entwickelt wurde. Ob das auch für die größere Plattform den Hyundai Tucson/Kia Sportage zutrifft, ist bisher nicht bekannt – Hyundai zumindest hat das bisher nicht angekündigt.

Emilio Herrera, der Europa-COO von IAA, hatte im vergangenen Jahr auch laut über eine rein elektrische Version des Ceed und des Kleinwagens Picanto nachgedacht. Für den Sorento stellte der Manager damals aber nur eine Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Version in Aussicht. Auch das bei Hyundai und Kia gewöhnlich gut informierte Portal „The Korean Car Blog“ schrieb im Oktober, dass der neue Sportage die Antriebe aus dem Tucson übernehme – also ohne Elektro-Version. Wir sind gespannt, was Kia im April wirklich vorstellen wird.

forococheselectricos.com, motor.es (beide auf Spanisch), explica.co