VHH führt Managementsystem für elf Busdepots ein

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) haben PSI Transcom mit der Implementierung eines Busdepot-Managementsystems für ihre elf Betriebshöfe beauftragt. Die Lieferung umfasst Module zur Fahrzeugdisposition, -reservierung und -erkennung sowie Schnittstellen zu Subsystemen.

Die Einführung des Systems namens PSIebus erfolgt vor allem vor dem Hintergrund der Flotten-Elektrifizierung. Denn über eine Schnittstelle zum externen Lademanagement können auf ein und derselben Plattform die Ladeprozesse kontrolliert und variierende Energieverbräuche berücksichtigt werden. Basis des Systems ist eine flexible automatische Fahrzeugdisposition, die diverse Aufstellpläne sowie vielfältige Restriktionen berücksichtigt.

“PSIebus wird betriebshofübergreifend die Disposition der Fahrzeuge optimieren, sodass keine Umläufe ausfallen und die Werkstätten optimal ausgelastet sind. Zudem werden Tank- und Reinigungsintervalle geplant und überwacht sowie die Standzeiten der Fahrzeuge minimiert”, heißt es in einer begleitenden Pressemitteilung. Neben einer Schnittstelle zum externen Lademanagement wird PSIebus auch die Urban-Plattform der Stadt Hamburg als Subsystem anbinden.

Die VHH ist Partner im Hamburger Verkehrsverbund und das zweitgrößte Busverkehrsunternehmen in Norddeutschland. Das Unternehmen betreibt Stadt- und Regionalbuslinien in Hamburg sowie die Stadt- und Ortsverkehre in umliegenden Gebieten. Mit rund 700 Bussen werden rund 1.800 Haltestellen auf 153 Linien bedient. Seit diesem Jahr beschafft die VHH nach eigenen Angaben für den Einsatz im Hamburger Stadtgebiet nur noch lokal emissionsfreie Busse. Dabei setzt das Verkehrsunternehmen unter anderem auf Modelle des Typs Mercedes eCitaro und eCitaro G sowie MAN Lion’s City e.

psi.de