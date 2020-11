China: Hyundai führt Elektro-Version des Mistra ein

Auf der Guangzhou Motor Show hat Hyundai den nächsten Jahrgang der Kompakt-Limousine Mistra vorgestellt, die es erstmals auch als rein elektrische Version geben wird. Gebaut wird das seit 2013 ausschließlich in China vermarktete Modell von Beijing Hyundai, einem Joint Venture von BAIC Motor und Hyundai.

Als Elektroauto wird der Hyundai Mistra einen E-Motor mit 135 kW und einem Drehmoment von 310 Nm sowie eine Batterie mit 56,5 kWh Speicherkapazität an Bord haben. Damit soll das Fahrzeug laut Herstellerangaben im veralteten NEFZ-Zyklus 520 Kilometer weit kommen. Schnellgeladen werden kann die Batterie des Elektro-Mistra in 40 Minuten von 30 auf 80 Prozent. Ansonsten gibt Hyundai die Ladedauer mit 9,5 Stunden an.

Erstaunlich ist, dass es sich bei dem 2021-Modell um eine Neugestaltung des aktuellen Mistra, nicht aber um eine neue Generation handelt. Trotzdem passt bei Maßen von 4,70 Meter Länge, 1.185 Meter Breite, 1.460 Meter Höhe und einem Radstand von 2.770 Meter die relativ große Batterie in das Fahrgestell. Es ist also davon auszugehen, dass Hyundai die Einführung einer Stromer-Variante schon länger mitgedacht hat. Positioniert ist der Hyundai Mistra zwischen dem Hyundai Elantra und dem Hyundai Sonata.

