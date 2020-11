Valmet nimmt weiteres Batterie-Testzentrum in Betrieb

Der finnische Zulieferer Valmet Automotive hat im baden-württembergischen Weihenbronn ein weiteres Batterie Test Center (BTC) in Deutschland in Betrieb genommen. Mit der Anlage sollen die Prüf-Kapazitäten der rund 30 Kilometer entfernten zentralen Einrichtung für Batterietests in Bad Friedrichshall erweitert werden.

Die neue Anlage werde zusätzlich und in räumlicher Nähe zu dem bestehenden BTC in Bad Friedrichshall in Betrieb genommen, wie das Unternehmen mitteilt. Das Batterie-Testzentrum in Bad Friedrichshall wurde selbst erst im August 2019 angekündigt.

Nun sollen mit den zusätzlichen 1.500 Quadratmetern in Weihenbronn nahe Wüstenrot in Baden-Württemberg weitere Kapazitäten zur Verfügung stehen. „Unser Testzentrum in Bad Friedrichshall und die Möglichkeiten in Weihenbronn ergänzen sich perfekt. Mit dem neuen Standort konnten wir unsere Testkapazitäten und Testkompetenz auf kostengünstige Weise deutlich erweitern“, sagt Jyrki Nurmi, Senior Vice President EV Systems, Valmet Automotive Group.

Laut der Mitteilung verfügt die Anlage über eine Werkstatt, den Prototypenbau und ein Elektrolabor mit „äußerst gefragten Prüfständen“, wo die Batterietechnologie erprobt werden kann. Zusätzlich gibt es Testcontainer im Außengelände für umfangreiche Batterie-Zerstörungs- und Missbrauchstests auf Zell- und Modulebene.

Valmet Automotive hatte im Oktober angekündigt, sich aus der klassischen Ingenieursdienstleistung zurückzuziehen, um sich als Auftragsfertiger und Systemlieferant verstärkt auf die E-Mobilität zu fokussieren. Wie es jetzt heißt, sei für das Unternehmen als Tier-1-Systemlieferant im Batteriegeschäft der Zugang zu diesen Tests und Ergebnissen von großer Bedeutung für die Produktentwicklung. „Zukünftig sind wir in der Lage, mit dem Musterbau neueste Batterieinnovationen aufzubauen und Technologien zu erproben, wie z.B. neue Zellschweißverbindungen, neue Dichtigkeitskonzepte sowie neue Maßnahmen, um das Brandverhalten von Batterien zu verbessern“, sagt Mathias Würges, Vice President Engineering EV Systems.

Zusätzlich zu Bad Friedrichshall und Weihenbronn führt Valmet Automotive Batterietests in Uusikaupunki, Finnland, durch. Angelehnt an das Autowerk fertigt das Unternehmen dort auch Batteriesysteme. Eine weitere Batteriemontage befindet sich im finnischen Salo. Erst Anfang des Monats hatte Valmet angekündigt, dort die Produktionskapazität zu erhöhen.

pressebox.de