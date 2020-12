Interesse an Matrix-Ladesystem von Easelink aus China

Das National New Energy Vehicle Technology Innovation Center (NEVC) in China erwägt den Rollout des konduktiven Ladesystems Matrix Charging des österreichischen Herstellers Easelink. Vor diesem Hintergrund sind beide Akteure nun eine strategische Partnerschaft eingegangen.

Das Matrix-Ladesystem besteht aus einem Konnektor, der unter dem Fahrzeug montiert ist, und einer in den Boden eingelassenen Ladeplatte. Wird das E-Auto über der Ladeplatte geparkt, senkt sich der „Matrix Charging Connector“ vom Fahrzeug aus ab und stellt so eine physische Verbindung her. Als „Zielladeleistungen“ nennt der Hersteller 22 kW AC und 50 kW DC.

Vorgestellt hatte Easelink diese Ladelösung erstmals auf der IAA 2017. Inzwischen hat das System also die Aufmerksamkeit des chinesischen NEVC geweckt. Nicht ganz überraschend, hatten die Österreicher ihre Ladetechnologie doch bereits Ende 2017 auf der Guangzhou Motor Show in einem Konzeptfahrzeug der Great-Wall-Tochter Wey demonstriert.

Bei der 2018 gegründeten Einrichtung NEVC handelt es sich um eine vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China ebenso wie von der Industrie (u.a. BAIC, BYD, Geely, Valeo, CATL) unterstütztes Zentrum zur Weiterentwicklung und Koordination der E-Auto-Branche. Laut Easelink erfolgt die Etablierung fortschrittlicher Kerntechnologien in China über das NEVC. Im Zuge der nun anberaumten Partnerschaft zwischen dem NEVC und Easelink haben beide Seiten eine Absichtserklärung unterzeichnet, die darauf abzielt, das Matrix Charging-System „zur führenden Ladetechnologie für E-Fahrzeuge in China zu machen“, wie die Österreicher mitteilen. Für die erfolgreiche Standardisierung der Ladelösung werde man mit den relevanten Unternehmen und Organisationen zusammenarbeiten.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass diese automatisierte konduktive Ladetechnologie sich bei den E-Fahrzeugen in China als führende Ladetechnologie durchsetzen wird“, wird Yuan Chengyin, General Manager von NEVC, in einer begleitenden Pressemitteilung zitiert. Ebenso glaube er, dass Matrix Charging eine einzigartige Technologie ist, die den Weg für das bevorstehende Zeitalter des autonomen Fahrens ebnen wird. „Zusammen mit unserem Partner Easelink streben wir an, Matrix Charging als zentrale Schnittstelle zwischen den E-Fahrzeugen und der Infrastruktur in relativ kurzer Zeit auf den Markt zu bringen.“

Wie Easelink weiter ausführt, möchte China angesichts des wachsenden Marktanteils von Elektrofahrzeugen nicht von einer Ladeinfrastruktur abhängig sein, die Hindernisse in dicht besiedelten Gebieten schaffe. In Pilotprojekten in Europa und China habe man bereits eine hohe Benutzerakzeptanz festgestellt. Die Erprobung fand zuletzt unter anderem in Graz statt.

vision-mobility.de, presseportal.de