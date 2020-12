Elektrifizierungs-Offensive in Australien und Neuseeland

In Australien und Neuseeland haben verschiedene Behörden mehrere E-Vorhaben gestartet. Dabei geht es hauptsächlich um E-Busse, aber teilweise auch die Dienstfahrzeuge der Behörden selbst.

So hat der Verkehrsminister des australischen Bundesstaats New South Wales (NSW), Andrew Constance, angekündigt, dass bis 2030 alle Busse in dem Bundesstaat komplett auf Elektroantriebe umgestellt werden sollen. Derzeit umfasst die Busflotte 8.000 Fahrzeuge. Ab 2022 sollen rund 1.000 E-Busse pro Jahr beschafft werden.

„Ich möchte unsere Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels verstärken“, so Constance. „Deshalb fordere ich ‚Transport for NSW‘ auf, mein Ziel zu erreichen, die gesamte Busflotte des Staates bis 2030 zu elektrifizieren.“ In den vergangenen 18 Monaten habe man Tests durchgeführt, die Rückmeldung der Fahrer und Kunden sei positiv gewesen.

Today I announced the NSW Government’s plan to transition the state’s fleet of 8,000 buses to zero emission technology by 2030.

More than 50 new electric buses will roll out across Sydney next year. One step closer to a cleaner, healthier future for the people of NSW. #nswpol pic.twitter.com/dxUCcIf8Hr

— Andrew Constance MP (@AndrewConstance) December 1, 2020