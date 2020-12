Opel Mokka-e teilweise bis September 2021 ausverkauft

Der Opel Mokka-e soll erst am März 2021 ausverkauft werden. Doch der Andrang auf das kleine E-SUV ist offenbar so hoch, dass einige Varianten bis September 2021 ausverkauft sind.

Das Portal „Edison“ zitierte zunächst einen anonymen Opel-Manager, wonach die Nachfrage „sehr schnell durch die Decke“ gegangen sei. Bei dem Hersteller sei man davon „total überrascht“ gewesen. Deshalb sei das Jahreskontingent des Mokka-e für 2021 bereits vergriffen. Demnach habe Rüsselsheim für das kommende Jahr mit einer hohen vierstelligen Anzahl an Verkäufen gerechnet, mehr könne im PSA-Werk Poissy, wo der Mokka-e gemeinsam mit dem DS 3 Crossback E-Tense gebaut wird, nicht herstellen. Man versuche, „eine Lösung zu finden“, so der Opel-Manager.

Inzwischen sind die Aussagen des anonymen Managers aus dem Artikel entfernt worden. Nun wird unter Berufung auf Händlerkreise berichtet, das Jahreskontingent sei zehn Wochen nach dem Verkaufsstart vergriffen.

Auf Nachfrage von electrive.net bestätigt ein Unternehmenssprecher von Opel, dass der Autobauer „einige Varianten“ des Mokka-e bereits ausverkauft seien – aber nicht für das ganze Jahr 2021, sondern „im Rahmen des aktuellen Modelljahres bis September 2021“. „Der Opel Mokka-e ist schon vor seinem offiziellen Marktstart in Deutschland im März 2021 ein großer Erfolg. Die Nachfrage in Deutschland übertrifft unsere Erwartungen deutlich“, so der Sprecher. Andere Ausstattungslinien des Mokka-e sowie die Benziner- und Diesel-Varianten seien nach wie vor bestellbar.

– ANZEIGE –

Opel hatte den Mokka-e im September offiziell vorgestellt. Seitdem konnte das kleine E-SUV auch vorbestellt werden, die Preise starten bei 32.990 Euro vor Umweltbonus. Nach Abzug des 2021 wieder mit 19 Prozent auf den Herstelleranteil berechneten Umweltbonus in Höhe von 9.570 Euro sinkt der EInstiegspreis des Mokka-e auf 23.420 Euro.

Beim Antrieb setzt der Mokka-e auf den bekannten E-Antriebsstrang der e-CMP des PSA-Konzerns, wie er auch in anderen Modellen – vom E-Transporter über andere SUV-Modelle wie dem Peugeot e-2008 bis hin zum Kleinwagen Corsa-e – zum Einsatz kommt: Der Elektromotor liefert 100 kW, die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h. Als WLTP-Reichweite nennt Opel für den 50-kWh-Akku einen Wert von bis zu 324 Kilometern.

edison.media