MagniX arbeitet an Zulassung für elektrische Cessna Caravan

Die auf Elektroantriebe für Flugzeuge spezialisierte US-Firma MagniX strebt mit zwei neuen Kooperationspartnern ein Programm zur ergänzenden Musterzulassung – das sogenannte Supplemental Type Certificate (STC) – für eine elektrische Cessna Caravan in Australien an.

Dazu arbeitet MagniX mit Sydney Seaplanes, einem Betreiber von Wasserflugzeugen in Australien, und Dante Aeronautical, einem Entwickler und Integrator von elektrischen und hybriden Luftfahrt-Konzepten in Australien und Spanien, zusammen. Beide Firmen werden eine Cessna Caravan mit dem Antriebssystem von MagniX zu einem vollelektrischen Flugzeug umrüsten. Dieses soll anschließend von der australischen Zivilluftfahrtbehörde CASA (Civil Aviation Safety Authority) zugelassen werden. Den Abschluss des Zulassungsprozesses schätzen die Partner auf das erste Quartal 2023. Sydney Seaplanes will sich mit der ergänzenden Musterzulassung in Australien, Neuseeland und im südpazifischen Raum zum führenden Betreiber von Elektroflugzeugen entwickeln.

MagniX ist dabei, seinen E-Antrieb mit stetig mehr Partnern in unterschiedliche Flugzeugplattformen zu integrieren. Im Dezember 2019 hob etwa eine eBeaver mit MagniX-Antrieb ab, im Mai eine Cessna 208B Grand Caravan und im September kürte Universal Hydrogen MagniX zum Antriebspartner für seine Dash 8-Umrüstpläne.

presseportal.de