Toyota: Prototyp mit Feststoff-Akku 2021 präsentabel?

Toyota will angeblich schon im kommenden Jahr den Prototyp eines Elektroautos mit Feststoff-Akku vorstellen. Es soll eine Reichweite von 500 Kilometern bei einer Ladezeit des Akkus von nur zehn Minuten bieten. Der Verkaufsstart dürfte in den „frühen 2020-er Jahren“ geplant sein.

Das berichtet das japanische Wirtschaftsblatt Nikkei. In dem Bericht heißt es unter anderem, dass die von Toyota entwickelten Elektrofahrzeuge mit Feststoff-Akku über eine mehr als doppelt so große Reichweite verfügen werden als vergleichbare Autos der aktuellen Generation. Und: Toyota stehe mit über 1.000 Patenten, die Festkörperbatterien betreffen, bei der Entwicklung ganz vorne.

Toyota feilt unter anderem mit Panasonic an Festkörper-Batterien – und zwar über ihr gemeinsames Joint Venture Prime Planet Energy & Solutions, das dieses Jahr aus der Taufe gehoben wurde. Prime Planet Energy & Solutions hat zwei Unternehmenssitze, einen in Tokio und einen in Kansai.

Die Konkurrenz schläft allerdings nicht: Volkswagen setzt bekanntlich auf Feststoff-Akkutechnologie von QuantumScape, um ab der zweiten Jahreshlfte 2024 gemeinsam mit der Massenproduktion entsprechender Zellen zu beginnen. Erste Angaben zu der Leistungsfähigkeit der Zellen hat QuantumScape dieser Tage veröffentlicht. Auch andere OEMs sowie Akteure ohne direkten Bezug zur Automobilindustrie forschen an der vielversprechenden Technologie.

