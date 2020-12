Energieversorgung Beckum eröffnet Ladepark an A2

Die Energieversorgung Beckum hat an der A2-Ausfahrt Beckum in Nordrhein-Westfalen einen Ladepark eröffnet. Dieser bietet auf gut 2.000 Quadratmetern vier DC-Ladepunkte à 150 kW und zehn AC-Ladepunkte à 22 kW Leistung, darunter zwei Ladepunkte an zwei behindertengerechten Parkflächen.

Die EVB hatte für die Planung und den Bau des Ladeparks die Westenergie Netzservice engagiert, Tochtergesellschaft des Essener Energieunternehmens Westenergie AG. In nicht einmal zwei Monaten sei der Aufbau der 14 Ladepunkte und der Anschluss an das Verteilnetz erfolgt, teilen die Partner mit. Der lokale Energieversorger agiert nun als Betreiber des Ladeparks.

Die Westenergie gehört auch zum Gesellschafterkreis der Energieversorgung Beckum, insofern lag die Zusammenarbeit bei dem Projekt nahe. Der Ladepark ist nicht nur nahe der Autobahn 2 angesiedelt, sondern liegt auch in einem Gebiet mit vielen Freizeitangeboten, unter anderem einem See und einer Wasserski- und Badefreizeitanalage. Das betont die EVG in einer begleitenden Mitteilung. An den zwei Ladepunkten mit behindertengerechten Parkflächen könnten auch Gespanne mit Wohnwagen Strom laden, teilt das Unternehmen mit.

