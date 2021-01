Forsee: Flache Batteriemodule ab Jahresende in Serienfertigung

Der Batteriehersteller Forsee Power hat angekündigt, eine neue Generation von besonders dünnen Batteriemodulen einzuführen. Einen Erstkunden für die Module der neuen Slim-Baureihe haben die Franzosen bereits gefunden: Es ist der Bushersteller Wrightbus.

Die Akkus der Slim-Reihe sollen laut der Mitteilung des Herstellers mit einem Flüssigkeitskühlsystem ausgestattet sein. Sie decken demnach Kapazitäten von 5 bis 21 kWh, Spannungen von 50 V bis 120 V und einen Ladestrom von 106 A ab. Forsee will die Module sowohl für das Laden über Nacht („Zen high energy“ genannt) und für Schnellladen mit hohen Leistungen („Flex energy-and-power“ genannt) anbieten. Letztere soll sich auch für Brennstoffzellen-Busse eignen.

Dass der erste Kunde mit Wrightbus ein Bushersteller ist, verwundert nicht: Forsee Power bezeichnet sich selbst als „europäischer Marktführer bei Batterien für schwere Fahrzeuge“. Der Hersteller baut seine Batterien vor allem für Busse, Non-Road Vehicles, Züge und maritime Anwendungen.

Trotz dieser Anwendungen ist auch hier die Dicke der Batteriemodule nicht nachrangig. Das neue Design soll es laut dem Hersteller ermöglichen, die Batterien flexibler in die Fahrzeuge zu integrieren – auf dem Dach, im Heck oder dem Boden. Der Erstkunde Wrightbus will die Module sowohl in seine Solobusse als auch die Doppeldecker integrieren.

– ANZEIGE –

Forsee und der neue Wrightbus-Eigentümer Bamford Group hatten die Einführung der Slim-Module bereits im vergangenen Jahr vorweg genommen: Als sich beide Unternehmen im Oktober 2020 auf einen neuen, erweiterten Liefervertrag geeinigt hatten, wurde bereits angekündigt, dass die Franzosen den nordirischen Hersteller mir einer neuen Generation von „schlanken“ Batterien beliefern werden.

Die neuen Module in der Zen-Auslegung sollen im Frühjahr 2021 detaillierter vorgestellt werden, die Serienproduktion ist für Ende 2021 geplant.

forseepower.com