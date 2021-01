Seat Mii electric kehrt nach Bestellstopp als Sondermodell zurück

Seat bringt den Mii electric zurück. Der Elektro-Kleinwagen kann in Deutschland ab sofort wieder bestellt werden, allerdings nur in der Sonderedition „Edition Power Charge“. Das Modell kostet 24.650 Euro beziehungsweise 15.080 Euro nach Förderung.

Der spanische Autobauer hat sich also entschieden, den zwischenzeitlich ausverkauften Mii electric in einer einzigen Ausführung zurückzubringen. Lediglich die Außenlackierung und die Garantieverlängerung können bei dem ansonsten vollausgestatteten Sondermodell von Kunden gewählt werden.

Die Schwestermodelle VW e-Up und Škoda Citigo e iV bleiben dagegen weiterhin nicht konfigurierbar. Hintergrund ist, dass der Volkswagen-Konzern durch die erhöhte Förderung im Sommer von der sprunghaft gestiegenen Nachfrage nach seinen günstigen E-Kleinwagen derart überrollt wurde, dass die Konzernmarken VW, Seat und Škoda Bestellstopps verhängen mussten. Beim Citigo e iV ist das Aus endgültig, VW lässt verlauten, dass „der e‑up! vorübergehend nicht mit einer individuellen Ausstattung bestellbar ist“. Interessierten jedoch bereits produzierte Fahrzeuge zur Verfügung stünden. Zurzeit arbeiten alle drei Marken noch etliche ausstehende Bestellungen ab.

Die Sonderedition des Mii electric ist laut Seat ein All-inclusive-Modell mit unveränderten technischen Daten. Es bleibt also beim 61- kW-Elektromotor in Kombination mit einem 32,3-kWh-Lithium-Ionen-Akku. Die kombinierte Reichweite beträgt 251 Kilometern nach WLTP, wobei im reinen Stadtverkehr laut Seat bis zu 351 Kilometer drin sein sollen. Das Modell spurtet in 12,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und fährt bis zu 130 km/h schnell.

Musste beim Mi electric die CCS-Ladedose zum DC-Schnellladen früher noch für 600 Euro und ein Ladekabel für die Haushaltssteckdose für 175 Euro extra bestellt werden, sind diese nun inklusive. Das Sondermodell baut auf der höheren der beiden früheren Ausstattungslinie Mii electric Plus auf, die vor dem Bestellstopp ab 21.775 Euro zu haben war. Zu den seinerzeit bereits serienmäßigen Features wie Climatronic, Spurhalteassistent, Berganfahrhilfe, 16-Zoll-Alufelgen und getönten Scheiben gesellen sich nun unter anderem die zuvor optionalen Pakete zu Fahrassistenz, Winterausstattung und EasyFlex (u.a. höhenverstellbare Vordersitze und getrennt umklappbare Rücksitzlehnen). Kurzgefasst: “Auf Basis des Seat Mii electric Plus sind auf der Sonderausstattungsliste bei diesem Editionsmodell bereits alle Häkchen gesetzt”, teilen die Spanier mit.

