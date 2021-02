„Yoke“-Lenkrad von Tesla wohl zulassungsfähig

Das von Tesla im Rahmen des Refresh seiner Modelle S und X vorgestellte „Yoke“-Lenkrad, das viele für einen Marketing-Gag ohne Chancen auf Realisierung hielten, ist in Europa offenbar tatsächlich zulassungsfähig.

Während die US-Behörde NHTSA diesbezüglich noch Klärungsbedarf sieht, hat die in den Niederlanden für die Registrierung von Kraftfahrzeugen zuständige RDW keine Bedenken. „Die Form des Lenkrads ist in der EU- oder UNECE-Gesetzgebung nirgendwo vorgeschrieben“, erklärte die Behörde. Das „Yoke“-Lenkrad wäre demnach nicht nur in den Niederlanden, sondern in ganz Europa zulassungsfähig.

Das Schlüsselwort ist hier „wäre“: Noch ist keine Typgenehmigung beantragt oder erteilt. Zudem ist noch nicht offen, ob Tesla das konventionellere runde Lenkrad nur für die Märkte vorsieht, in denen das „Yoke“-Lenkrad definitiv nicht zugelassen wird oder ob es auch in den Märkten mit Zulassung als Option angeboten werden wird.

