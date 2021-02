E.ON bietet Wallbox und Smart Meter im Paket

E.ON bietet ab sofort ein Paket zum Laden des E-Autos im eigenen Zuhause an. Das neue Angebot besteht aus einem smarten Ökostrom-Tarif, einem intelligenten Stromzähler sowie auf Wunsch einer vergünstigten E.ON Wallbox.

Laut der Mitteilung des Unternehmens verfügt der Tarif „E.ON SmartStrom Öko“ über mehrere Zeitscheiben. Als Beispiel wird genannt, dass der Strompreis werktags ab 2016 und in der Nacht nochmals sinkt. Sprich: Wer erst am Abend die Waschmaschine startet und sein E-Auto nachts lädt, kann seine Stromkosten senken.

Voraussetzung für diese zeitbasierte Abrechnung ist jedoch ein „intelligentes Messsystem“, wie es E.ON in der Mitteilung ausdrückt. Das Smart Meter samt Smart Meter Gateway ist bei einem Jahresverbrauch von mehr als 6.000 kWh pro Netzanschlusspunkt Pflicht, bei einem geringeren Verbrauch ist der Einbau freiwillig. Die Auswirkungen der Smart-Meter-Pflicht auf die Elektromobilität haben wir bereits in diesem Artikel beschrieben. E.ON nennt zwar keine genauen Preise, gibt aber an, dass man den Kunden ein Smart Meter zu einem „attraktiven Jahrespreis“ anbiete, „der oft unter dem des grundzuständigen Messstellenbetreibers liegt“.

Auf seiner Homepage bietet E.ON einen Verfügbarkeits-Check für das Smart-Meter- und das Tarif-Angebot. Dort können die Interessenten dann auch die auf ihren Verbrauch bezogenen Preise ermitteln.

Wer sich für das Paket aus Smart Meter und dem Stromtarif entscheidet, bekommt bei E.ON derzeit zudem 100 Euro Rabatt auf die Wallbox. E.ON bietet derzeit die „Drive PowerBox“ für 499 Euro (vor Rabatt) an, dabei handelt es sich um eine Wallbox von Heidelberg mit E.ON-Branding. Zudem gibt es die E.ON „eBox“ in mehreren Varianten, die von Innogy entwickelt wurden. Für die Förderung müssen diese Wallboxen jedoch von 22 auf 11 kW gedrosselt werden. Da die KfW-Förderung derzeit sehr gefragt ist, ist offen, wie lange die Förderung noch zur Verfügung steht.

„Dank des Tarifs E.ON SmartStrom Öko profitieren Kunden automatisch abends von niedrigeren Strompreisen“, sagt Jonas Prudlo, bei E.ON Energie Deutschland verantwortlich für Energielösungen. „Mit diesem Angebot unterstreichen wir unsere Kompetenz, innovative, intelligente und vor allem kundenorientierte Energielösungen aus einer Hand zu liefern.“

