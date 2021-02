Tesla senkt US-Basispreis von Model 3 und Model Y

Tesla hat in den USA die Basispreise für die Einstiegsversionen des Model 3 und Model Y gesenkt – um 1.000 auf 36.990 US-Dollar beim Model 3 Standard Range+ und um 2.000 auf 39.900 Dollar beim Model Y Standard Range. Die Performance-Modelle wurden hingegen teurer.

Beim Model 3 entspricht das einer Preissenkung um rund 2,6 Prozent, das Model Y ist um 4,8 Prozent günstiger geworden. In beiden Fällen handelt es sich aber nur um die Standard-Range-Versionen, die Allrad-Modelle mit der Long-Range-Batterie sind nicht günstiger geworden – im Gegenteil.

Das Model 3 Performance steht in den USA jetzt mit 55.990 Dollar im Konfigurator, 1.000 Dollar oder 1,8 Prozent mehr als bisher. Auch die Performance-Variante des Model Y wurde um 1.000 Dollar teurer und kostet nun 60.990 Dollar, was einem Mehrpreis von 1,7 Prozent entspricht.

Die Preissenkung bei den Einstiegsmodellen ist aus zweierlei Hinsicht interessant: Mit einem Basispreis von weniger als 37.000 Dollar würde das Model 3 SR+ unter die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Dollar rutschen, sofern die Regierung von US-Präsident Joe Biden ihre Pläne zur E-Auto-Förderung umsetzt. Dann könnte das Model 3 eine Steuergutschrift von 7.000 Dollar erhalten.

Und das Model Y ist mit der jüngsten Preisrunde wieder günstiger als das derzeitige Einstiegs-Angebot von Volkswagen für den ID.4 in den USA – wenn auch nur um fünf Dollar. Die Preissenkung kommt hier aber überraschend, da Tesla diese Version des Model Y erst Anfang Januar 2021 überhaupt angekündigt hatte.

In Deutschland hat sich an den Preisen im Konfigurator bislang nichts geändert: Der Basispreis des Model 3 Standard Plus liegt seit der letzten Preissenkung im Januar bei 39.990 Euro, das Model Y kostet in der hierzulande bisher günstigsten Variante „Maximale Reichweite“ weiterhin mindestens 58.620 Euro. Das „SR+“-Modell des E-SUV wird hierzulande noch nicht geführt.

