NFI-Tochter Arboc zeigt E-Midibus für Nordamerika

Arboc Specialty Vehicles, eine Tochtergesellschaft der NFI Group, präsentiert einen Batterie-elektrischen Niederflurbus mit der E-Antriebstechnologie von New Flyer – ebenfalls eine NFI-Tochter – an Bord. Der Equess Charge soll Ende des Jahres in Nordamerika auf den Markt kommen.

Der Equess Charge soll in zwei Längen von 30 und 35 Fuß (rund 9,15 und 10,7 Meter) erhältlich sein und baut auf der Equess-Plattform für Transitbusse von Arboc auf. Der E-Antrieb, der von Schwesterfirma New Flyer beigesteuert wird, enthält unter anderem Komponenten der Hersteller Xalt (Batterien) und Siemens (E-Motoren). In der kleineren Busvariante werden vier, in der größeren fünf Batteriepacks im Heck und auf dem Dach montiert. Die maximale Akkukapazität beziffert Arboc auf 437 kWh, die maximale Reichweite auf etwa 230 Meilen (rund 370 Kilometer). Geladen werden soll der Equess Charge per CCS-Stecker im Depot.

Die ersten Exemplare der Serienproduktion sollen im Laufe des Jahres im Rahmen eines Testprogramms der Federal Transit Administration in Altoona im US-Bundesstaat Pennsylvania eingesetzt werden. Der freie Verkauf soll im vierten Quartal starten. Als Vertriebspartner nennt Arboc die Firma Creative Bus Sales für die USA und das Partner-Trio Dynamic Specialty Vehicles, Crestline Coach und Creative Carriage für Kanada.

Muttergesellschaft NFI Group gilt als Nordamerikas größter Bushersteller. Der Konzern besitzt unter anderem die Marken New Flyer, MCI, Plaxton, Arboc und seit 2019 auch Alexander Dennis Limited. Arboc deckt in der Gruppe allen voran das Segment der Niederflur-Klein- und Midibusse ab.

