dSPACE erweitert Test-Lösung für smarte Ladevorgänge

Das Elektronik- und Software-Unternehmen dSPACE erweitert sein Angebot von Komplettlösungen für die Entwicklung und den Test von Technologien für das intelligente Laden um den „Smart Charging Station Emulator“. Die neue Lösung erlaubt die Emulation von Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 85 kW.

Der Firmenname dSPACE steht für “Digital Signal Processing And Control Engineering”, übersetzt etwa: Digitale Signalverarbeitung und Regelungstechnik. Die Paderborner hatten bereits vor einem Jahr eine Lösung zur Entwicklung zur Erprobung von Ladetechnologien vorgestellt. Dieses zunächst auf Tests von Onboard-Ladern, Ladesäulen und Kommunikationsmodulen ausgelegte Gerät hat das Unternehmen nun erweitert, sodass Hersteller von E-Fahrzeugen und Anbieter von Batteriesystemen ihre Neuentwicklungen mit unterschiedlichen technischen Ladestandards und -protokollen realitätsnah testen und eine Vielzahl von Fehlern simulieren können.

Der „Smart Charging Station Emulator“ umfasst nun nach Angaben von dSPACE obendrein einen Echtzeitsimulator (“SCALEXIO”), ein dynamisches und erweiterbares Modell, das auf dem Simulator ausgeführt wird, und eine Stromversorgung, die Gleichstrom-Laden und -Entladen mit maximal 85 kW ermöglicht. Somit seien auch Vehicle2Grid-Szenarien darstellbar.

Um das System flexibel und mobil zu machen, sind alle Komponenten in einem robusten, fahrbaren Rack untergebracht. Dadurch ist das System über den Einsatz im Labor hinaus auch für Tests an Prototypfahrzeugen in Werkstätten einsetzbar. Für die Sicherheit des Bedienpersonals sorgen Einrichtungen wie eine automatische Kabelerkennung, die Kopplung von Kommunikation und Ladefreigabe, Isolationsüberwachungen und Not-Aus-Schalter.