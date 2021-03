Drive Electro plant E-Lkw-Produktion in Russland

Das russische Unternehmen Drive Electro will noch in diesem Jahr die Serienproduktion von rein elektrischen Lkw starten. Die Fahrzeuge sollen sowohl in Russland verkauft als auch exportiert werden. Zudem wird die Produktion der E-Bus-Batterien erhöht.

Vor einigen Monaten hatte Drive Electro den Prototyp seines ersten E-Lkw namens Moskva vorgestellt, der für einen russischen Lebensmitteleinzelhändler entwickelt wurde. Es handelt sich um einen rein elektrischen Verteiler-Lkw mit neun Tonnen und 200 Kilometern Reichweite. Das Unternehmen erwartet laut der aktuellen Mitteilung, nach dem Ende der Testphase seinen ersten festen Abnahmevertrag mit dem Einzelhändler über eine Charge von 200 Fahrzeugen zu unterzeichnen.

Drive Electro will seine E-Lkw nicht nur in Russland, sondern auch im Ausland absetzen. Details zu den anderen Märkten oder dem geplanten Vertriebsnetz werden aber noch nicht genannt.

In dem Werk des in Moskau beheimateten Unternehmens werden bereits heute Lithium-Titanat-Batterien für Elektrobusse hergestellt. Drive Electro hatte nach eigenen Angaben bis Ende 2020 bereits für 400 der insgesamt 600 Elektrobusse in Moskau die Batterien geliefert – die Fahrzeuge selbst werden von GAZ oder Kamaz gebaut.

In dem Werk sollen zwischen 700 und 1.000 Batteriepacks für E-Busse gebaut werden können. Wie hoch die Produktionskapazität der Batteriefertigung vor der Erweiterung war, gibt das Unternehmen nicht an. Perspektivisch sollen dort bis zu 1.000 E-Lkw gebaut werden, zum Produktionsstart sollen es aber deutlich geringere Stückzahlen sein.

Drive Electro bietet neben dem Fahrzeug auch eine passende Ladestation sowie eine Überwachungs-Software an, mit der der Akku aus der Ferne kontrolliert werden können soll. Das Unternehmen nutzt diese Software auch, um frühzeitig einen Wartungsbedarf erkennen zu können.

