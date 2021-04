Manz und Grob Werke vereinbaren Kooperation im Bereich Batteriesysteme

Der Maschinenbauer Manz und die Grob Werke, ein Hersteller von Produktions- und Automatisierungssystemen, haben eine strategische Kooperation im Bereich Lithium-Ionen-Batteriesysteme geschlossen.

Der Fokus der Zusammenarbeit liegt auf Produktionslösungen für Batteriezellen und -module sowie für die Montage von Batteriepacks. So sollen Markt- und Kundenzugang kombiniert und die technischen Expertisen gebündelt werden. Ziel sei es, „führender europäischer Anbieter im Bereich vollumfänglicher Produktionslösungen für Batteriesysteme“ zu werden.

Die Unternehmen seien fortan in der Lage, den kompletten Produktionsprozess zur Herstellung von Batteriezellen und -modulen, von der Beschichtung des Elektrodenmaterials bis zur Pack-Montage, aus einer Hand und vollintegriert anzubieten. Für die Kunden soll der ganzheitliche Blick „deutliche Wettbewerbsvorteile hinsichtlich Effizienz, Leistungsfähigkeit und Sicherheit ihrer Batteriezellen und -module“ bewirken.

Die Manz AG bringt ihre Erfahrung in Produktionsschritten zur Herstellung unterschiedlicher Lithium-Ionen-Zelltypen und deren Montage in ein Batteriemodul, von der gewickelten Knopfzelle über prismatische Zellen bis hin zur gestapelten Pouch-Zelle, in die Kooperation ein. Die Grob Werke seien so nun in der Lage, den kompletten Produktionsprozess von der Batteriezelle über die Batteriemodultechnik bis hin zum Hochvolt-Batteriespeicherpack vollintegriert anbieten zu können.

