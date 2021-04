Hubject schließt internationale Partnerschaft mit Saascharge

Hubject und Saascharge, ein Anbieter von Software für das Laden von Elektrofahrzeugen, haben eine internationale Partnerschaft angekündigt, die das Roaming für ihre jeweiligen Kunden in Europa und den USA ermöglicht.

Nutzer der Plattform von Saascharge erhalten durch die Kooperation Zugang zu den 300.000 Hubject-Ladestationen in 52 Ländern. Die beiden neuen Partner geben an, eine offene und vernetzte Ladeinfrastruktur als entscheiden für das Wachstum öffentlicher Ladepunkte zu sehen.

„Wir glauben, dass eRoaming von entscheidender Bedeutung ist, um das Ausmaß der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen, die für das massive Wachstum von Elektrofahrzeugen auf der Straße erforderlich ist“, sagt Richard Albrecht, CEO und Mitgründer von Saascharge, laut der Mitteilung von Hubject.

Saascharge – laut der Homepage mit einem Sitz in New York und in Glattpark in der Schweiz – hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, das Laden von Elektrofahrzeugen zu „demokratisieren“. „Wir möchten das Laden von Elektrofahrzeugen für alle Marktteilnehmer verfügbar, praktisch und wettbewerbsfähig machen!“, heißt es auf der Homepage. Seit 2019 wird die Saascharge-Lösung als Software-as-a-Service-Plattfrom von Kunden in Nordamerika, Europa und Südostasien eingesetzt.

Mit der Plattform sollen kommerzielle Ladedienste verwaltet werden können. Über seine Software-Lösung will Saascharge nach eigenen Angaben „Branchenakteuren wie Energieversorgern, Restaurantketten oder Autoherstellern“ die Möglichkeit bieten, einen finanziell tragfähigen Ladedienst anzubieten.

hubject.com, saascharge.com