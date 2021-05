Twaice schließt Millionen-Finanzierung ab

Das Münchener Softwareunternehmen Twaice hat in einer neuen Finanzierungsrunde 26 Millionen US-Dollar eingesammelt. Twaice will anhand eines digitalen Zwillings Analyse und Vorhersage von Batteriezuständen und -leistung ermöglichen.

Die von Energize Ventures, einem globalen Fond für alternative Investments, angeführte Serie-B-Runde über umgerechnet 21,3 Millionen Euro wurde auch von den Bestandsinvestoren unterstützt. Die Gesamtfinanzierung von Twaice beläuft sich damit nach eigenen Angaben auf 45 Millionen US-Dollar oder 36,8 Millionen Euro.

Das Unternehmen will die neuen Mittel vor allem nutzen, um seine Analytikplattform auszubauen und seine internationale Expansion voranzutreiben. „Wir haben stark in unsere Batterieanalytik-Software investiert, um die Herausforderungen im Batterielebenszyklus zu adressieren“, sagt Twaice-CEO Michael Baumann.

Laut Co-CEO Stephan Rohr will Twaice nun den Schritt in die USA wagen. „Wir wollen die rasante weltweite Elektrifizierung nutzen, um in den Schlüsselmärkten zu wachsen. Nordamerika ist der logische nächste Schritt“, so Rohr. Der neue Investor Energize sei mit dem „beeindruckenden Portfolio an Mobilitäts- und Energieunternehmen und starken Präsenz in den Vereinigten Staaten der ideale Partner“.

Zu den Kunden von Twaice gehören unter anderem Audi und Daimler. Über Partner wie MunichRe bietet Twaice auch entsprechende Versicherungslösungen, mit dem TÜV Rheinland Zertifizierungen und mit ViriCiti Dienstleistungen rund um das Flottenmanagement.

Im Dezember 2020 hatten die Münchner zudem ein neues Labor in Schwabing-Freimann eröffnet. Mit den realen Daten aus dem Labor soll die prädiktive Batterie-Analytiksoftware weiter verbessert und auf neue Batterietypen angepasst werden. Zuvor war Twaice hier von Partnerinstituten abhängig und konnte mit den eigenen Anlagen seine Kapazitäten erweitern.

Quelle: Info per E-Mail