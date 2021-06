Volvo hat in den ersten europäischen Ländern die Bestellbücher für den C40 Recharge geöffnet. Das zweite Elektro-Modell der aktuellen Fahrzeugpalette der Schweden ist ab sofort in den Niederlanden und Norwegen und ab dem 3. Juni in Schweden und Großbritannien bestellbar. Weitere Märkte werden in den kommenden Wochen folgen.

Volvo hatte den C40 Recharge als Ableger des XC40 Recharge Anfang März vorgestellt. Beide Fahrzeuge nutzen den selben Antrieb der CMA-Plattform, verfügen also über 300 kW Leistung und eine 78 kWh große Batterie. Bei der Karosserie hat Volvo dem C40 einige eigenständige Elemente verpasst, etwa an den Scheinwerfern oder den hinteren Türen. Daher wird der C40 Recharge als eigenständiges Modell geführt und nicht als XC40 Recharge Coupé.

Ab wann der C40 Recharge in Deutschland bestellbar sein wird – und zu welchen Preisen – ist noch nicht bekannt. Die nun bekannten Preise aus den Niederlanden könnten ein Anhaltspunkt sein: Dort wird der C40 Recharge ab 57.995 Euro oder im Abo ab 779 Euro pro Monat angeboten. Damit beträgt der Mehrpreis zum XC40 Recharge in den Niederlanden 1.500 Euro – dieser kostet dort mindestens 56.495 Euro.

In Deutschland steht der aktuelle Jahrgang des XC40 Recharge mit 57.900 Euro im Volvo-Konfigurator. Allerdings sind bei diesem Preis die 3.000 Euro Hersteller-Anteil am Umweltbonus bereits abgezogen, der Brutto-Listenpreis liegt somit bei 60.900 Euro. Legt man die 1.500 Euro Aufpreis zugrunde, könnte der C40 Recharge hierzulande somit 62.400 Euro brutto kosten.

Allerdings muss dabei auch erwähnt werden, dass der XC40 Recharge in Deutschland im Abo günstiger ist als in den Niederlanden. Statt 779 Euro werden hier in der Standard-Ausstattung 699 Euro pro Monat fällig. Die Monatsrate von 779 Euro gilt in den Niederlanden übrigens sowohl für den XC40 in der Elektro-Version als auch den C40.

In Norwegen steht der C40 Recharge mit 554.900 Kronen als Kaufpreis oder 6.890 Kronen im Abo in der Liste. Das sind umgerechnet 54.654 Euro oder 678,62 Euro Monatsrate.

