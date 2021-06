Eigenen Solarstrom zum Laden unterwegs gutschreiben

Der Energiespeicher-Spezialist Senec hat eine Cloud-Lösung entwickelt, mit der sich Besitzer von Photovoltaikanlagen ihren Solarstrom zur Nutzung unterwegs gutschreiben lassen können. Das Tool ist durch eine Kooperation mit der EnBW in die EnBW mobility+-App integrierbar.

Das Angebot richtet sich an E-Auto-Fahrer mit einer heimischen PV-Anlage und einem Stromspeicher des Leipziger Unternehmens. Künftig können Eigenversorger ihren selbst genierten Strom nicht nur daheim laden, sondern laut Senec quasi auch unterwegs. Dafür greifen Kunden auf die sogenannte „SENEC.Cloud to go“ zurück, eine Erweiterung der von dem Unternehmen entwickelten Strom-Cloud – „eine Art virtueller Stromspeicher“, so das Unternehmen.

Konkret laden Kunden überschüssigen Solarstrom an sonnenreichen Tagen in die Cloud, „das heißt, der Strom wird ihnen gutgeschrieben“. Auf dieses Guthaben können sie durch eine Kooperation mit EnBW künftig auch unterwegs an den rund 150.000 Ladepunkten von EnBWs sogenannten HyperNetz zurückgreifen.

„An diesen Ladestationen starten sie dann mit der App den Ladevorgang und zahlen über ihr Senec-Zahlungsprofil mit ihrem Cloud-Guthaben“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Die Zusammenarbeit liegt nahe, ist Senec seit 2018 doch eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

– ANZEIGE –

„Wir nutzen die Kompetenz und führende Position der EnBW in der Elektromobilität, um es unseren Kunden so bequem wie möglich zu machen, ihren eigenen Strom zu laden“, äußert Aurélie Alemany, CEO von Senec. „Mit der Cloud to go machen wir die Rundum-Lösung für die unabhängige und nachhaltige Energieversorgung wirklich komplett. Dass unsere Kunden nun die EnBW mobility+ App nutzen können, macht ihre Unabhängigkeit noch ein Stück einfacher.“

Die Senec GmbH entwickelt und produziert seit 2009 intelligente Stromspeichersysteme und speicherbasierte Energielösungen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bis dato mehr als 50.000 Systeme verkauft. Im aktuellen Sortiment findet sich unter anderem ein Komplettangebot für die Eigenversorgung mit Solarstrom namens SENEC.360°. Zu virtuellen Stromspeichern werden die Produkte der Firma durch smarte Tools wie die SENEC.Cloud und die neue, oben beschriebene SENEC.Cloud to go.

Quelle: Infos per E-Mail